FAB traz 213 brasileiros e quatro pets em décimo voo de repatriação do Líbano Voo deve chegar a Guarulhos na madrugada desta terça-feira Na Veia|Grace AbdouOpens in new window 04/11/2024 - 15h33 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

FAB resgata mais 213 brasileiros no Líbano Divulgação

A Força Aérea Brasileira (FAB) realiza nesta segunda-feira (04) o décimo voo da Operação “Raízes do Cedro”, missão de repatriação promovida pelo Governo Federal para trazer ao país brasileiros que estavam no Líbano. Hoje embarcaram de volta ao país 213 pessoas e quatro animais de estimação.

Um avião KC-30 da FAB pousou em Beirute às 10h57 (horário de Brasília), onde embarcou os resgatados. A crise no Líbano motivou a iniciativa, que conta com o apoio do Itamaraty e da Embaixada do Brasil em Beirute, responsáveis por organizar os embarques e coordenar a retirada dos brasileiros em situação de vulnerabilidade.

O avião decolou de Beirute às 13h18 (horário de Brasília) com destino ao Brasil e deve pousar na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), na madrugada desta terça-feira (05).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.