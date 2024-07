Operação do Gaeco prende acusado de matar PM nos ataques de 2006 Operação Trinity contou com a participação de promotores de Justiça, servidores do MP-SP, policiais militares e cães farejadores Na Veia|Grace AbdouOpens in new window 18/07/2024 - 18h25 (Atualizado em 18/07/2024 - 18h31 ) ‌



Polícia apreende drogas, celulares e dinheiro Divulgação

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, deflagrou na região de Jundiaí, com o apoio do 11º e 49º Batalhões de Polícia Militar do Interior, a Operação Trinity. Segundo a investigação, duas pessoas do alto escalão do crime organizado foram presas e materiais, apreendidos em pelo menos quatro endereços.

Um dos presos é acusado de homicídios contra policiais militares, praticados durante ataques feitos pelo PCC em 2006. Alvo de operação anterior do Gaeco, o mesmo homem já foi condenado por associação criminosa para o tráfico de drogas.

Durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, as autoridades encontraram drogas, dinheiro, balança de precisão e rádios comunicadores usados no comércio de substâncias ilícitas. Um veículo, fruto de estelionato e empregado no transporte interestadual de drogas, também foi localizado.

As investigações começaram após a apreensão de cerca de 182 kg de maconha no interior de um veículo que, após perseguição policial, foi abandonado no município de Campo Limpo Paulista. Diligências conseguiram identificar o condutor do carro com as drogas e o envolvimento de outro investigado que, em outro automóvel, escoltou o carregamento na viagem entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Envolvendo ainda coletas de DNA e de impressões digitais, a Operação Trinity contou com a participação de promotores de Justiça, servidores do MP-SP, policiais militares e cães farejadores, tendo apoio do Canil do 1º Batalhão de Operações Especiais.