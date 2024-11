PF investiga fraudes contra a Caixa Econômica Federal Operação Codinome investiga associação criminosa que causou prejuízos de mais de R$ 100 mil Na Veia|Grace AbdouOpens in new window 07/11/2024 - 17h12 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h49 ) twitter

PF investiga fraudes contra a Caixa

Nesta quinta-feira (7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Codinome, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso dedicado à prática de fraudes bancárias, que geraram vultosos prejuízos à Caixa Econômica Federal.

A investigação, iniciada há nove meses pela Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos/SP, desvendou um esquema criminoso baseado no uso de documentos falsos para a prática de estelionato. O roubo ocorria por meio da abertura de contas bancárias na Caixa Econômica Federal e da obtenção de valores por meio de empréstimos consignados. A ação lesou não apenas a referida instituição pública, mas também inúmeras pessoas que tiveram seus dados pessoais utilizados indevidamente pelos membros dessa associação criminosa.

Policiais federais, com o apoio do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cumpriram dois mandados de busca e apreensão na cidade de Campinas/SP, em residências de duas mulheres suspeitas de integrar o grupo investigado.

Durante as buscas, foram apreendidos documentos falsificados usados pelo grupo nas práticas ilícitas, além de celulares das investigadas, que serão submetidos à perícia técnica para posterior análise e continuidade das investigações.

Os investigados podem responder, conforme suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, uso de documento falso e estelionato, cujas penas podem somar mais de 20 anos de prisão.









