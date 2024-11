Polícia Federal prende seis pessoas por tráfico e apreende 90 kg de drogas no aeroporto de Guarulhos Ações aconteceram entre sexta-feira (18) e domingo (20) Na Veia|Grace AbdouOpens in new window 21/10/2024 - 11h11 (Atualizado em 21/10/2024 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parte das drogas apreendidas pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal prendeu no final de semana seis pessoas por tráfico internacional de drogas e uma mulher por falsa identidade no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. As apreensões aconteceram entre sexta-feira (18) e domingo (20).

As drogas que seriam traficadas para a Europa estavam dentro de malas já no avião e escondidas junto aos corpos de passageiros. Em ações distintas, mais de 90 kg de drogas foram apreendidos.

Com o auxílio de cães farejadores, policiais federais, ao fiscalizarem as bagagens contidas no porão da aeronave, perceberam a sinalização dos animais e solicitaram que todas fossem retiradas para inspeção.

Dentro de duas malas, sem identificação e sujas de terra, foram encontrados quase 80 kg de cocaína, compactados em tabletes.

‌



Nesta parte da operação, ninguém foi preso, mas haverá investigação sobre a possível participação de funcionários do aeroporto e da empresa aérea.

Continuando o trabalho de inspeção, a mesma equipe de policiais realizou a prisão de três pessoas que pretendiam embarcar para a França e Portugal.

‌



Foram localizados mais de 10 kg de cocaína, que estavam dentro de embalagens de lençóis e fixadas aos corpos de duas mulheres.

Já nas ações realizadas junto aos passageiros que passavam pelo controle migratório, três mulheres foram presas. Duas delas foram identificadas com cocaína em cápsulas no estômago e introduzidas no corpo, e outra com 2 kg da mesma droga, em volumes fixados ao corpo. Todas as suspeitas pretendiam embarcar para a França.

Por fim, uma mulher, de nacionalidade dominicana, tentou passar pelos procedimentos migratórios utilizando um documento de viagem espanhol pertencente a outra pessoa. A suspeita, que pretendia embarcar para a Espanha, foi detida e deverá responder pelo crime de falsa identidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.