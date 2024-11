Além de Ramagem, PF interroga policial e militares no inquérito sobre suposta tentativa de golpe Deputado federal é acusado de usar a Abin para interesses privados, incluindo a defesa de Eduardo Bolsonaro Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 04/11/2024 - 17h27 (Atualizado em 04/11/2024 - 20h53 ) twitter

Alexandre Ramagem vai depor nesta terça-feira (5) RECORD

Provas reunidas no inquérito que investiga uma suposta espionagem paralela dentro da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), sob a direção do delegado e agora deputado federal Alexandre Ramagem, foram compartilhadas com a investigação sobre tentativa de golpe de Estado.

Nesta terça-feira (5), às 14h, Ramagem será interrogado presencialmente na sede da PF, enquanto o policial federal Marcelo Bormevet, preso desde julho, e o militar Giacarlo Gomes Rodrigues serão ouvidos online.

Ambos são investigados por suposto uso da Abin para interesses privados, incluindo a defesa do senador Eduardo Bolsonaro no caso da “rachadinha”.

Na quarta-feira (6), cinco militares – um general e quatro coronéis – também serão interrogados, alguns presencialmente e outros por vídeo.

‌



Já estão apontados como certos os indiciamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, do general Braga Netto, ex-ministro da Defesa, do general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. O ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira está entre os possíveis indiciados.

Os interrogatórios desta terça-feira serão cruciais para definir o rumo de Ramagem, Bormevet e Rodrigues, que ainda não têm indiciamento decidido.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.