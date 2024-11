Após confronto na Avenida Brasil, secretário nacional de Segurança decide que vai ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira Secretário do MJSP ligou para o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro para oferecer ajuda contra o crime organizado Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 24/10/2024 - 18h48 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mário Sarrubbo secretário nacional de segurança Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O motivo da reunião marcada de última hora entre os dois secretários de Segurança Pública, um do MJSP, Mário Sarrubbo, e outro do estado do Rio de Janeiro, Victor César, foi o confronto que ocorreu nesta quinta-feira (24) em uma das principais avenidas do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil.

A troca de tiros entre policiais militares do estado e criminosos do Complexo de Israel, na Zona Norte da cidade, acabou na morte de três pessoas. Outras três ficaram feridas. Passageiros de carros deitaram no chão para não ser atingidos. A Avenida Brasil ficou fechada por mais de duas horas.

O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, viu o episódio com preocupação e ligou hoje, no começo da tarde, para o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor César. Na conversa, Sarrubbo, que já foi chefe do Ministério Público em São Paulo e lidou com as facções criminosas mais organizadas do país, quer saber de que maneira pode ajudar no trabalho da polícia do Rio.

Atualmente, o MJSP já mantém homens da Força Nacional cedidos ao Rio de Janeiro. Uma reunião oficial ficou agendada para a próxima terça-feira, no gabinete do secretário no Rio.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.