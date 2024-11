Bicheiro Rogério Andrade é levado para penitenciária de segurança máxima em Campo Grande Ele saiu de Bangu I, no Rio de Janeiro, para a Penitenciária Federal de Campo Grande nesta terça-feira (12) Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 12/11/2024 - 13h41 (Atualizado em 12/11/2024 - 13h41 ) twitter

Rogério Andrade é apontado como o maior bicheiro do Rio de Janeiro JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO — 29.10.2024

O contraventor Rogério Andrade, apontado como o maior bicheiro do Rio de Janeiro, foi transferido nesta terça-feira (12) de Bangu I, no Complexo Penitenciário de Gericinó, para a Penitenciária Federal de Campo Grande, sob um esquema de segurança rigoroso e sigiloso. A operação teve início às 12h30.

Três policiais penais acompanharam o traslado de Andrade, que foi feito em um avião de pequeno porte da Polícia Federal, saindo do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na Penitenciária Federal de Campo Grande, Andrade será submetido a um regime de inclusão por um período de 20 dias, para adaptação. Após o período inicial, ele será colocado em uma cela individual, mas, durante o banho de sol, poderá interagir com outros presos, em grupos de até 13 pessoas por vez.

Andrade cumpre pena pela morte do rival Fernando Iggnácio, em 2020. O crime que intensificou a guerra entre facções do jogo do bicho no estado. Ele também é suspeito de ter ordenado o assassinato de ao menos 50 pessoas.

