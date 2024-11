Mauro Cid passa por novo interrogatório nesta terça (19) Investigadores querem esclarecimentos sobre fato novo descoberto durante apurações Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 18/11/2024 - 19h33 (Atualizado em 18/11/2024 - 19h35 ) twitter

Mauro Cid será interrogado novamente na sede da Polícia Federal Lula Marques/Agência Brasil

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, vai depor às 14h desta terça-feira (19), na sede da Polícia Federal em Brasília.

Investigadores que cuidam do inquérito policial de uma suposta tentativa de golpe de Estado descobriram fatos novos sobre um suposto planejamento para que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não assumisse o cargo.

Segundo fontes na PF, parte do conhecimento desses “novos fatos” surgiu a partir de mensagens que teriam sido apagadas por Cid de seus dispositivos eletrônicos, mas recuperadas por um software da polícia durante as investigações.

Mauro Cid foi indiciado em dois dos inquéritos sobre o ex-Presidente. Um sobre o desvio e venda de joias da União e outro sobre falsificação de cartões de vacina, inquérito pelo qual ele chegou a ficar preso. Com um acordo de delação premiada, firmado com a PF e autorizado pelo STF em 2023, Cid deve ter as penas abonadas ao final dos processos. Mas, fontes da investigação garantem que, se o tenente-coronel mentir ou se omitir diante de perguntas, pode ter o acordo anulado pela justiça.

