Ministério Público pede cassação de chapa de prefeito eleito em Angra dos Reis Claudio Ferreti (MDB) foi eleito no primeiro turno em disputa acirrada com prefeito apoiado por Bolsonaro Natália Martins 28/10/2024 - 16h58 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h58 )

Rubinho Metalúrgico e Claudio Ferreti Redes sociais/Divulgação

O Ministério Público Federal se manifestou a favor da cassação da chapa “Angra no Caminho Certo” por fraude na ata da reunião extraordinária que formou a coligação para as eleições municipais de 2024. Segundo apuração da PF (Polícia Federal), o encontro ocorreu dia 25 de setembro de 2024 para modificar, pela terceira vez, o vice-prefeito de Claudio Ferreti.

Porém, não havia a quantidade mínima de presentes e as assinaturas teriam sido colhidas fora do prazo, em outra data.

Jorge Eduardo tinha sido o primeiro escolhido, seguido de Luiz Eduardo. Nessa terceira alteração, Rubinho Metalúrgico acabou sendo o nome indicado. Por causa de supostas fraudes que resultaram nessa mudança, o adversário de Ferreti, Renato Araújo (PL), entrou com a ação.

Se o indeferimento for confirmado, a chapa de Ferreti e Rubinho pode ser cassada. Assim, uma eleição suplementar teria que ser organizada.

Cláudio Ferreti, do MDB, foi eleito no ultimo dia 6 de outubro com 42,41% dos votos validos.

