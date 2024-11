Tarcísio pode ser investigado pela PF por declarações sobre pedido de voto do PCC em Boulos Fontes na corporação dizem que, se informação de inteligência existe, ela não foi difundida entre as polícias Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 27/10/2024 - 18h24 (Atualizado em 27/10/2024 - 18h26 ) twitter

Tarcísio de Freitas deu a declaração neste domingo (27), durante o 2º turno Marcelo Camargo/Agência Brasil – 26.03.2024

O blog teve acesso a fotos de supostos salves do PCC (Primeiro Comando da Capital) orientando voto em municípios de São Paulo, mas nenhum sobre o candidato Guilherme Boulos. No entanto, devido à falta de confirmação das autoridades competentes sobre a veracidade dessas fotos de comunicados do PCC aos presos, o blog não vai publicá-las.

Os salves são comunicados escritos pelos faccionados do comando aos presos. Esses recados funcionam como orientação geral da facção tanto para os detentos faccionados, como para seus familiares.

Fontes da PF (Polícia Federal), do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública de São Paulo) e do MPF-SP (Ministério Público em São Paulo) negaram ter conhecimento da informação dada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em coletiva neste domingo (27).

Tarcísio disse que as forças de segurança do estado interceptaram um comunicado do PCC orientando voto aos presos em Guilherme Boulos, o candidato do PSOL que concorre à prefeitura com o candidato apoiado por Tarcísio, Ricardo Nunes (MDB).

‌



Procuramos a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo para confirmar a suposta mensagem interceptada. Em nota, a secretaria respondeu que a polícia militar de São Paulo interceptou um comunicado supostamente da facção paulista, mas que este “salve” ainda estaria sob investigação.

Fontes da PF afirmaram que, se provocada, a PF deve assumir um eventual inquérito para apurar a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no dia do segundo turno das eleições municipais.

