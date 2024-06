Cidade de São Paulo registra o menor número de homicídios da história no mês de maio

Alto contraste

A+

A-

Números mostram queda de crimes na cidade de São Paulo Divulgação/Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

A cidade de São Paulo registrou, em maio, o menor número de homicídios intencionais da história. Conforme balanço da Secretaria da Segurança Pública, o mês fechou com 38 registros — a quantidade mais baixa desde 2001, quando teve início a série histórica. No acumulado de cinco meses, a capital paulista também tem a menor quantidade de homicídios dolosos dos últimos 24 anos: foram 188 casos, queda de 10% na comparação com igual período de 2023.

Os roubos em geral, que levam em consideração os roubos de carga e a banco, caíram 13,3% na cidade de São Paulo em maio, ficando abaixo dos 10 mil registros. No ano passado, a capital paulista registrou 11.168 crimes.

Os furtos em geral, que incluem de carga, diminuíram 5,6%, com 20.230 registros. Em maio do ano passado, a Polícia Civil contabilizou 21.436 delitos.

Os roubos de veículos também recuaram. Foram 1.097 registros no mês anterior, contra 1.201 em 2023, uma redução de 8,7%. Os furtos de veículos caíram 3,2%, fechando maio com 3.530 ocorrências.

Publicidade

Outros crimes

No quinto mês do ano, a Polícia Civil registrou 242 boletins de ocorrências de estupro. O número é 6,6% menor que na comparação com maio do ano passado, quando houve 259 casos. No mês, 4 casos de feminicídios foram registrados na capital paulista e 5 latrocínios — roubo seguido de morte.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.