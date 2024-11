Debate da RECORD e Estadão terá ‘esquenta’ na Record News e no R7 O confronto entre os dois candidatos do segundo turno das eleições em São Paulo será neste sábado (19), a partir das 21h Por Dentro da Notícia|Camila BusnelloOpens in new window e Mariana SoaresOpens in new window 16/10/2024 - 19h51 (Atualizado em 16/10/2024 - 20h38 ) twitter

Debate do segundo turno das eleições terá a presença dos candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) Reprodução

O debate do segundo turno das eleições promovido pela RECORD em parceria com o Estadão, no próximo sábado (19), às 21h, terá esquenta na Record News, que também poderá ser visto no R7. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) serão recebidos nos estúdios da emissora, na Barra Funda, na zona oeste da capital, a partir das 20h.

Antes, a Record News fará um esquenta do debate, a partir das 18h, com o cientista político Bruno Soller, analisando a corrida eleitoral do 2º turno das eleições 2024. O que poderá ser acompanhado também por meio do R7.

O formato do debate será o seguinte: rodada de confronto direto, rodada de perguntas dos jornalistas e o último bloco para as considerações finais. O programa será mediado por Eduardo Ribeiro.

Quatro jornalistas farão perguntas aos candidatos. Dois da RECORD, a âncora do JR Christina Lemos e o apresentador Reinaldo Gottino, e outros dois do Estadão, Roseann Kennedy e Marcelo Godoy. Serão duas perguntas para cada jornalista.

