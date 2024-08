Juízes de São Paulo são alvo de operação por suspeita de venda de sentenças ao PCC

‌



Juízes do interior de SP estão na mira da Justiça Imagem criada por IA via Visual Electric

Juízes das cidades de Jundiaí e Sumaré, no interior de São Paulo, foram alvo nesta terça-feira (13) de uma operação conjunta da Polícia Militar e do Ministério Público de São Paulo. A operação investiga a possível venda de sentenças judiciais ao Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores facções criminosas do país.

Os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de celulares, cinco computadores, tablets e anotações que podem ser fundamentais para as investigações. Em uma das residências, um dos suspeitos tentou se desfazer de um dos celulares jogando-o no vaso sanitário, mas foi impedido pelos policiais. Na casa desse juiz, foram encontrados mais de R$ 1,6 milhão em espécie.