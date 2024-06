Alto contraste

A+

A-

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, costura acordo político visando as eleições municipais, marcadas para outubro. O recado é para Eduardo Paes e para o presidente Lula. O acerto seria: se o PT aceitar ser vice na chapa do atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, ele colocaria o Partido dos Trabalhadores como vice de Paes na disputa para reeleição da prefeitura do Rio de Janeiro.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.