Mercado de luxo abre espaço para a pirataria Apreensões de produtos falsificados aumenta e chega a patamar nunca visto antes, de acordo com a Polícia Civil do Estado de São Paulo Por Dentro da Notícia|Camila BusnelloOpens in new window e Mariana SoaresOpens in new window 27/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 27/11/2024 - 21h48 )

Número de produtos falsificados apreendidos deve bater recorde em 2024 Divulgação/Polícia Civil de São Paulo

Existe o consumidor de luxo tradicional, que desde sua infância possui contato com as marcas e este universo por influência familiar. Porém, um novo consumidor chega todos os dias ao mercado, e devido à sua ascensão financeira, busca nos itens e marcas de luxo uma forma de se diferenciar na sociedade, inserindo-se assim no novo grupo social a qual passa a pertencer.

De acordo com Katherine Sresnewsky, coordenadora do curso de publicidade e propaganda da ESPM e especialista em mercado de luxo, é falsa a ideia de que apenas os mais pobres consomem itens falsificados. Segundo ela, se existem produtos falsificados é porque há mercado consumidor.

Katherine diz que “para algumas pessoas, adquirir um produto falsificado, seja bolsa, relógio, óculos, é como se fosse uma oportunidade. Isso porque provavelmente, esse grupo social em que essas pessoas estão inseridas não saiba que aquele produto não é original”.

Recorde histórico

De acordo com dados da Polícia Civil de São Paulo, o ano de 2024 está prestes a terminar, mas já conta com um número nunca visto de apreensões de produtos falsificados.

‌



Em 2024, foram apreendidos 13,7 milhões de produtos falsificados. Como base de comparação, em 2023 foram pouco mais de 7,5 milhões de produtos. Um aumento de 83,5% de um ano para o outro. Se compararmos com 2022, o aumento fica ainda maior: 99,1%. Ou seja, praticamente dobrou.

O delegado titular do 1º DIG/DEIC, Wagner Carrasco, afirma que esse aumento se dá em razão da demanda que aumenta e pela força-tarefa da Polícia Civil para desarticular depósitos clandestinos. Segundo ele, as denúncias acontecem por anônimos, mas também pelas próprias marcas que se sentem lesadas.

‌



UNIDADES DE PRODUTOS APREENDIDOS EM SÃO PAULO

2021: 6.207.615

‌



2022: 6.913.226

2023: 7.502.586

2024: 13.769.434

