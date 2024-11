W.O.: O meu quase almoço com o Washington Olivetto Em 2021, publicitário responsável por campanhas icônicas concedeu entrevista ao JR Trade Por Dentro da Notícia|Camila BusnelloOpens in new window 14/10/2024 - 01h03 (Atualizado em 14/10/2024 - 01h12 ) twitter

Washington Olivetto concedeu uma entrevista ao JR Trade, em 2021, e estava cheio de ideias. O vídeo vem a seguir desse texto. Ele quis falar sobre a segunda temporada do seu podcast, o W/cast, em que batia papo com autoridades e celebridades no seu escritório no Rio de Janeiro, com uma vista de tirar o fôlego. Foi cenário da nossa entrevista também. Olivetto se orgulhava de trabalhar com aquela vista.

JR Trade com Washington Olivetto Divulgação/Record TV

Falou sobre sua paixão por arte, tinha uma bela coleção diga-se de passagem. Uma escultura vinha antes do cenário carioca que ele tanto admirava contemplar.

Ah! Washington Olivetto disse, na entrevista, sobre ter homenagem a ele na música de Jorge Ben Jor, W/Brasil, uma referência a agência de Washington tão bem sucedida e referência na publicidade até hoje. Também contou sobre sua morada em Londres, nos últimos anos.

Eu, nos estúdios da Record, na Barra Funda, recebi o Washigton por um monitor de TV, virtualmente, porque ainda o mundo vivia uma fase complicada da pandemia à época. Mas, na verdade, fui eu quem foi recebida por ele. Ele me recebeu com muito refinamento, educação, gentileza. Me deu uma aula de como se portar profissionalmente, ter empatia, fazer coisas relevantes.

‌



Ele relembrou detalhes da trajetória dele. Como começou na carreira de publicitário. Aliás, foi devido a um pneu furado. Está aí na entrevista. Ele amava contar a história do início de tudo. Passou pelas suas principais peças publicitárias, as premiadas e as preferidas. A minha, falei para ele, sempre foi a da menina que usava o primeiro sutiã. Contei isso a ele. Marcou minha adolescência.

A entrevista virou um papo ótimo e que, depois, renderia um almoço, no Rio de Janeiro, para nos conhecermos, pessoalmente. A assistente dele, a Dani Romano, estudou comigo na escola. Ele gostou que a gente se reviu depois de tantas décadas. Foi como se ele pudesse confiar em mim como confiava nela. Foi uma gentileza sem tamanho do Washington. Infelizmente, não conseguimos conciliar as agendas.

‌



Hoje, recebi a notícia da morte deste ícone num final de semana de folga, no Rio de Janeiro. Uma coincidência. Não pude deixar de homenageá-lo no lugar onde ele passou os últimos dias de vida, que era tão importante para ele.

JR Trade : Washington Olivetto defende o poder de uma grande ideia e relembra trajetória de sucesso

