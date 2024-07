PF investiga ‘ataque cibernético’ em sistema do governo

‌



PF investiga caso

A Polícia Federal abriu formalmente uma investigação preliminar para avaliar um “ataque cibernético” ao SEI (Sistema Eletrônico de Informações) do Governo Federal. A informação foi confirmada pelo Blog e, na prática, o objetivo é descobrir se há provas e elementos mínimos para aprofundar a investigação. A corporação atua no caso com auxílio da Diretoria de Crimes Cibernéticos.

O sistema atende a nove ministérios e algumas funcionalidades do Processo Eletrônico Nacional. Até o momento não foram identificadas perdas de dados ou de informações e não foram afetados os serviços oferecidos aos cidadãos.

Segundo a PF, policiais especialistas em crimes de alta tecnologia trabalham em conjunto com a equipe da Secretaria de Governo Digital, para reunir informações que levem a autoria, modo de agir e motivação do crime.

Na última semana, um apagão global afetou diversas empresas pelo mundo, incluindo bancos, companhias aéreas e hospitais. A instabilidade teria sido causada por um problema na atualização de conteúdo para computadores com sistema do Windows, informou a empresa de segurança cibernética CrowdStrike, que garantiu ter tomado conhecimento de falhas em um sensor do sistema operacional da Microsoft.

As empresas responsáveis pelo apagão afirmaram ainda já terem corrigido as falhas que desencadearam o problema. A Microsoft, responsável pelo Windows, emitiu um comunicado em que afirmou que “a causa subjacente [do apagão] foi corrigida, no entanto, o impacto residual continua afetando alguns aplicativos e serviços do Microsoft 365″.