STF entrega 4,3 toneladas de itens de tecnologia para o RS Segundo o balanço mais recente com as estatísticas das enchentes, divulgado nesta semana, 2.398.255 gaúchos foram afetados pelas chuvas de maio

STF doa computadores e itens de tecnologia ao RS Gustavo Moreno\r

O Supremo Tribunal Federal (STF) enviou ao estado do Rio Grande do Sul cerca de 4,3 toneladas de bens de seu patrimônio, a maioria itens de informática. O material, foi colocado num avião da Força Aérea Brasileira, que partiu de Brasília para Porto Alegre (RS) nesta quinta-feira (11). Segundo o STF, os objetos foram inventariados, registrados e legalmente transferidos ao governo estadual.

“Além da solidariedade, a ação é beneficial ao meio ambiente, já que, em vez de descartados, os bens serão usados na prestação de serviços públicos do Rio Grande do Sul, que teve parte do seu patrimônio perdido nas enchentes de abril e maio deste ano”, disse o STF.

Segundo o balanço mais recente com as estatísticas das enchentes, divulgado nesta semana, 2.398.255 gaúchos foram afetados pelas chuvas de maio e 182 pessoas morreram na tragédia. Além disso, 806 moradores ficaram feridos e 31 continuam desaparecidos.

O ministro Luiz Fux, do STF, marcou para 13 de agosto uma nova audiência de conciliação para discutir a dívida do Rio Grande do Sul com a União, após as enchentes que destruíram diversos municípios do estado no mês de maio. A movimentação ocorre após o Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) pedir a extinção da dívida, em uma ação que tramita desde 2012.

