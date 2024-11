Centro-direita e direita se reúnem em torno da comunidade judaica e criticam governo Lula Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, cobrou união e sugeriu isolar o bolsonarismo para grupo ganhar Presidência da República em 2026 R7 Planalto|Do R7 24/11/2024 - 14h14 (Atualizado em 24/11/2024 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ronaldo Caiado sugeriu isolar bolsonarismo para direita e centro-direita chegarem ao Planalto Reprodução/Instagram @ronaldocaiado

Um jantar da Conib (Confederação Israelita do Brasil), na noite do último sábado (23), reuniu empresários e políticos de centro-direita e direita em São Paulo. Liderados pelo presidente da entidade, Claudio Lottenberg, os convidados endureceram as críticas ao governo e adotaram posição de enfrentamento às declarações contrárias à fundação do Estado de Israel.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, cobrou união e sugeriu isolar o bolsonarismo a fim de o grupo chegar competitivo e ganhar as eleições em 2026. “Deste salão, sairá o próximo presidente da República em 2026. Temos que nos unir desde já e não deixar que nada nos divida”.

Estiveram no encontro o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; o secretário de governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab; e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.