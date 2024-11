Comando do PT: Lula prefere Edinho, Gleisi apoia Guimarães, e Tatto é terceira opção Prefeito de Araraquara e líder do governo na Câmara despontam como favoritos, mas Tatto também recebe apoio no partido R7 Planalto|Do R7 21/10/2024 - 18h43 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h48 ) twitter

Políticos aparecem como os mais cotados para liderar o PT Montagem - Reprodução/Edinho Silva e Mário Agra/Câmara dos Deputados,

A disputa pelo comando nacional do PT é crucial para as mudanças que o presidente Lula quer para a legenda. As principais lideranças estão convencidas de que o partido está com o discurso descalibrado e ultrapassado. Edinho Silva, prefeito de Araraquara, é o nome preferido de Lula. Ele foi um dos coordenadores da campanha de 2022.

O deputado cearense José Guimarães, atual líder do governo na Câmara dos Deputados, é o nome que agrada a atual presidente, Gleisi Hoffmann. Agora surge um terceiro nome e com força: Jilmar Tatto, que foi candidato a prefeito de São Paulo em 2020 e sempre foi contrário ao nome de Guilherme Boulos como cabeça de uma chapa com o PT de vice.

Tatto é o atual secretário nacional de Comunicação do PT. É deputado federal por São Paulo e exerceu o cargo de secretário de Transporte do município de São Paulo nas gestões de Marta Suplicy (2000-2004) e de Fernando Haddad (2012-2016).

