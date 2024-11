CPI das Bets será instalada logo após as eleições municipais Gusttavo Lima e Deolane Bezerra devem ser os primeiros convidados a depor na comissão R7 Planalto|Do R7 21/10/2024 - 16h41 (Atualizado em 21/10/2024 - 17h04 ) twitter

CPI para investigar apostas será instalada no Senado Reprodução/RECORD

A CPI das Bets, que investigará os sites de apostas online, será instalada pelo Senado logo após as eleições municipais. Após a leitura do requerimento de instalação, faltarão apenas as indicações dos senadores que formarão a comissão, composta por 11 titulares e sete suplentes. O senador Dr. Hiran (PP-RR) é cotado para ficar com a presidência do colegiado, enquanto Eduardo Gomes (PL-TO) deve ficar com a vice-presidência. Soraya Thronicke (Podemos-MS), pleiteia a relatoria.

Entre os primeiros convocados para depor estão o cantor Gusttavo Lima e a influenciadora Deolane Bezerra, ambos investigados por envolvimento em crimes relacionados a apostas ilegais e lavagem de dinheiro. Deolane, que passou 19 dias presa, é alvo de uma investigação que a associa a uma organização criminosa que movimentou cerca de R$ 3 bilhões. Gusttavo Lima, que teve um mandado de prisão revogado no mês passado, também é suspeito de estar vinculado a essa rede criminosa.

Além deles, a CPI pretende ouvir representantes da Loterj, a loteria do Rio de Janeiro, sobre a liberação de apostas que, segundo uma ação protocolada pela AGU (Advocacia-Geral da União), excedem a jurisdição estadual. A ação da AGU argumenta que as regras de credenciamento da Loterj são insuficientes para prevenir lavagem de dinheiro e que não há mecanismos eficazes de geolocalização para restringir apostas a partir de outros estados.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.