O curioso cenário político do Maranhão após as eleições municipais Aproximação com Lula e costura com o centrão ajudaram o governador Carlos Brandão e candidatos apoiados por ele R7 Planalto|Do R7 23/10/2024 - 16h19 (Atualizado em 23/10/2024 - 16h28 )

Governador Carlos Brandão apoiou candidatos eleitos às prefeituras de 157 cidades Divulgação/Governo do Maranhão

O resultado das eleições municipais no Maranhão agradou muito ao governador Carlos Brandão (PSB) e consolidou a base de apoio entre os prefeitos eleitos. Candidatos apoiados por ele venceram a disputa em 157 prefeituras do estado, 72% do total.

Entre as 20 maiores cidades, 16 delas elegeram candidatos alinhados à base política de Brandão. O curioso nesse cenário é que o governador conseguiu articular alianças tanto com partidos de esquerda quanto com a direita, como PP e PL.

Outro ponto de destaque é que o próprio presidente Lula esteve no Maranhão, em setembro, véspera da eleição, onde se encontrou com o governador para celebrar um acordo entre o governo federal e as comunidades quilombolas de Alcântara. O evento marcou o fim de uma disputa que durava 40 anos.

Na última segunda-feira (21), Carlos Brandão se reuniu com oito presidentes e um representante de partido no Palácio dos Leões, sede do governo estadual. Ao todo, foram dez partidos reunidos para discutir alianças e governabilidade.

