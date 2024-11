Diretor de audiovisual critica Hollywood: ‘O que realmente importa está sendo ignorado' Indústria enfrenta reprovações crescentes por desconexão com os valores do público, o que tem levado ao sucesso de produções independentes Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury|Ana Carolina CuryOpens in new window 15/10/2024 - 10h58 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h46 ) twitter

Com altos investimentos, produções de Hollywood têm falhado em cativar o público Reprodução/Instagram/@hollywoodsignofficial

Hollywood não é tudo isso que dizem por aí. Parece uma afirmação audaciosa, não é mesmo? Afinal, a indústria cinematográfica americana marcou gerações e liderou sucessos de bilheteria. Mas ela tem deixado a desejar em muitos aspectos.

Pelo menos é o que afirma Jordan Harmon, cofundador e presidente da Angel Studios, conhecida pela distribuição de sucessos como The Chosen e Som da Liberdade, entre outros.

Harmon compartilhou suas críticas em uma entrevista à CEO da organização americana PragerU, Marissa Streit.

As produções que representa desafiam o modelo tradicional de Hollywood. Para ele, o sucesso do cinema atualmente está diretamente relacionado à habilidade de contar histórias inspiradoras, com mensagens de esperança, preenchendo uma lacuna que o entretenimento tradicional muitas vezes ignora.

‌



Como ele disse: “As pessoas estão sedentas por narrativas que toquem suas almas, que as façam acreditar em algo maior.”

Harmon fez diversas críticas ao modelo hollywoodiano, muitas delas com todo sentido. Afinal, Hollywood está cada vez mais desconectada de uma parte significativa do público, ao produzir conteúdos que frequentemente não refletem os valores e interesses de quem busca histórias edificantes.

‌



Ela tem perdido relevância devido à ascensão de plataformas de streaming e produções independentes que conseguem se conectar mais diretamente com o público.

O cineasta apontou que a indústria cinematográfica tende a ignorar temas como fé, família e liberdade, que são centrais para muitos espectadores. “Há uma crescente necessidade de histórias que ressoem com o coração humano, que falem sobre o que realmente importa: a busca por propósito, redenção e conexão.”

‌



Ele criticou a rigidez das grandes produções, que seguem fórmulas pré-estabelecidas e focam, muitas vezes, em uma agenda ideológica particular.

“Quando se tenta impor uma mensagem sem dar espaço para a verdadeira arte de contar histórias, perde-se o poder transformador que o cinema pode ter.”

Dramaturgia RECORD

Há uma demanda crescente por narrativas que proporcionem significado e valores. Nesse cenário, entra a importância de outras produções além de Hollywood, como as da RECORD e Seriella Productions, que oferecem conteúdos que trazem esperança e propósito, indo além do entretenimento superficial.

Essas produções não apenas conquistam altos índices de audiência, mas também têm grande apelo internacional, sendo exibidas em diversos países.

Série Reis traz histórias repletas de esperança e valores

E assim, em um mundo saturado de distrações efêmeras, talvez a verdadeira revolução cinematográfica não esteja apenas em criar novos efeitos visuais ou trilhas sonoras espetaculares, mas sim em relembrar o poder simples de uma boa história bem contada.

Afinal, como Harmon observou: “Histórias são a alma de uma civilização. Quando esquecemos isso, perdemos nossa essência.”

No fim, talvez o que buscamos no audiovisual, e na vida, seja menos sobre o espetáculo e mais sobre o que nos conecta à nossa própria humanidade.

