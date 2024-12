Luiz Henrique, jogador do Botafogo, é vítima de sextortion; entenda a situação Atacante sofre tentativa de extorsão envolvendo chantagens relacionadas à sua vida pessoal Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury|Ana Carolina CuryOpens in new window 03/12/2024 - 12h02 (Atualizado em 03/12/2024 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luiz Henrique, eleito melhor jogador da Libertadores, é alvo de ameaças ANDRÉ MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O termo sextortion, junção de “sex” (sexo) e “extortion” (extorsão), é uma forma de exploração que utiliza ameaças de divulgação de conteúdo íntimo para extorquir dinheiro das vítimas. Esse conceito passou a ser utilizado por órgãos de segurança, como o FBI, que em 2016 lançou campanhas de conscientização sobre o tema.

Embora não seja uma prática nova, o caso do jogador Luiz Henrique, do Botafogo, reacendeu discussões sobre o crime.

O atacante, destaque na conquista da Libertadores de 2024, enfrentou recentemente não apenas desafios profissionais, mas também sérias complicações em sua vida pessoal.

Ele foi alvo de uma tentativa de chantagem financeira liderada por Raissa Cândida da Rocha, prima de sua ex-mulher, Ana Carolina Andrade. Raissa foi presa em flagrante após exigir R$ 20 mil em troca de não divulgar informações pessoais do jogador. De acordo com a polícia, Raissa admitiu o crime, e sua prisão foi transformada em preventiva.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A investigação

A Delegacia Antissequestro (DAS) iniciou as investigações após denúncia feita pela SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, no final de setembro. Mensagens de WhatsApp revelaram que as ameaças começaram antes do jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, quando outro suspeito exigiu R$ 40 mil.

No dia 29 de novembro, enquanto Luiz Henrique estava em Buenos Aires para a final da Libertadores, novas ameaças foram feitas. A polícia segue investigando o caso e apura o envolvimento de outras pessoas no esquema, incluindo a ex-mulher de Luiz Henrique e seu ex-empresário, Johnny Max.

‌



O que vence as ameaças

Mesmo enfrentando pressões do tipo, o atleta se destacou em campo e ajudou o Botafogo a conquistar um título histórico.

De toda forma, esse episódio evidencia os desafios enfrentados por figuras públicas, que frequentemente se tornam alvos de tentativas de exploração por conta de sua visibilidade e sucesso financeiro.

‌



Além disso, destaca a importância de se adotar cuidados com a exposição pessoal. As pessoas precisam ser criteriosas com o que compartilham e com quem se relacionam. Assim já reduzem oportunidades de manipulação ou abuso.

Viver uma vida reta e ética é a melhor defesa contra chantagens. Quando agimos corretamente e evitamos situações que possam comprometer nossa reputação, qualquer tentativa de exploração perde força. Afinal, quem vive com retidão caminha com segurança e não teme exposição ou ameaças.

Lembrando que é fundamental nunca ceder a chantagens, pois isso apenas reforça o comportamento criminoso.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.