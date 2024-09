Preguiça das trocas de farpas? O que você precisa saber antes de votar em 2024 Acusações marcam debates e brasileiros estão cansados de discussões inúteis Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury|Ana Carolina CuryOpens in new window 10/09/2024 - 12h16 (Atualizado em 10/09/2024 - 13h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Depois de uma breve pausa, nosso blog está de volta. E, em uma época tensa como a das eleições municipais, que ocorrerão em todo o país em 6 de outubro de 2024, com um possível segundo turno em 27 de outubro, se necessário.

Nessas eleições, nosso desafio como eleitores será o de escolher prefeitos e vereadores. A eleição para prefeitos será realizada em dois turnos, caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos válidos na primeira etapa. Já para as câmaras de vereadores, a eleição ocorrerá em um único turno.

Os debates eleitorais costumam ser momentos intensos e polêmicos das campanhas políticas. Já estamos observando as trocas de farpas e discussões inúteis. E é sobre isso que gostaria de falar hoje.

Embora muitas vezes as perguntas dos mediadores sejam interessantes para discutir propostas e conhecer melhor os candidatos, o comportamento deles nem sempre é recíproco. Acusações, falta de respeito, ataques pessoais e linguagem agressiva frequentemente dominam as notícias e desviam o foco das propostas.

‌



Voto consciente é o maior instrumento para a transformação social e política

Os pilares do eleitor

Os debates não devem ser o único meio para tomar uma decisão. Afinal, é impossível conhecer todos os candidatos apenas pela televisão, já que o tempo de exposição é limitado e a participação geralmente é restrita a aqueles que têm uma representação mínima nas pesquisas de intenção de voto ou que possuem potencial para receber um número significativo de votos.

‌



Em outras palavras, apenas os candidatos com maior popularidade costumam estar presentes.

Então, votar de forma inteligente requer um pouco mais de esforço. Costumo dizer que existem três pilares para fazer uma escolha assertiva: “PPP” – Propostas, Posicionamento e Partido.

‌



Um bom eleitor deve analisar o que aquele político quer fazer em sua gestão. A maioria dos candidatos tem sites oficiais onde publicam seus planos de governo e outras informações relevantes. Além disso, é essencial conhecer o histórico e a ideologia política deles.

É fundamental entender as posições sobre temas que são importantes para você. Isso pode ser feito através de entrevistas, debates, artigos e declarações públicas. Além disso, é essencial avaliar o caráter dos candidatos, suas bases de apoio e o partido que representam.

Dentro desse cenário, também estão os Fundos Eleitorais, que nada mais são do que o dinheiro que você e eu pagamos em impostos, destinado ao financiamento das campanhas políticas e de marketing. Só para você ter uma ideia, o valor aprovado para as eleições municipais de 2024 foi de R$ 4,96 bilhões. Mas isso será assunto do próximo post.

Pense não apenas em seus próprios interesses, mas no impacto geral: como a eleição afetará sua comunidade local? Reflita sobre como o novo prefeito e os vereadores eleitos podem ajudar a resolver os problemas da sua cidade ou região.

Nunca foi tão necessário se posicionar. Escolha com sabedoria.