Você consome, eles ganham: famosos usam polêmicas como estratégia pessoal Modelo de negócios para alguns, as confusões são usadas como oportunidade para se manter em evidência Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury 17/10/2024 - 14h21 (Atualizado em 17/10/2024 - 20h22 )

No mundo das celebridades, as polêmicas se tornaram uma das maiores ferramentas de marketing. A lógica é simples e cruel: você consome, eles ganham. Muitas figuras públicas entenderam que manter-se em destaque não é apenas uma questão de talento, mas da capacidade de criar discussões. E o mais impressionante é que algumas dessas celebridades não apenas reconhecem, mas admitem abertamente que utilizam isso como estratégia para impulsionar suas carreiras e, claro, seus lucros.

A atriz Luana Piovani, por exemplo, embora não tenha reconhecido criar polêmicas, sabe que suas desavenças públicas com o ex-marido Pedro Scooby geram repercussão e engajamento nas redes sociais. O público consome essas discussões como se fossem espectadores de uma novela contínua, e enquanto isso acontece, contratos publicitários e parcerias surgem, gerando muito lucro.

Nos Estados Unidos, a socialite Kim Kardashian admitiu que aprendeu a “controlar a narrativa” em torno de sua imagem, transformando até situações negativas em dinheiro. Isso ficou claro quando, em 2007, o vazamento de um vídeo íntimo deu início à sua fama global. Em vez de ser destruída pela polêmica, Kim explorou a situação para se promover, construindo um império multimilionário com a atenção gerada por esse e outros escândalos. Da mesma forma, Paris Hilton, em seu documentário This Is Paris, confessou que durante anos encenou uma “persona” exagerada para garantir sua presença constante nos tabloides, usando o alvoroço ao seu redor como uma ferramenta de divulgação.

Polêmicas entre celebridades impulsionam faturamento nas redes

A rapper Cardi B, conhecida por sua personalidade explosiva, também declarou que entende o poder da polêmica. Brigas e declarações públicas, como a famosa disputa física com Nicki Minaj, fizeram seu nome ser constantemente mencionado, o que naturalmente gerou mais cliques, contratos e parcerias.

Obsessão pela vida alheia

O que essas atitudes revelam é um ciclo perigoso, onde as polêmicas não apenas alimentam a indústria do entretenimento, mas também enriquecem aqueles que sabem utilizá-las a seu favor. O público, muitas vezes, entra nesse jogo de forma involuntária, consumindo cada nova briga, sem perceber que está sendo manipulado. Quanto mais visualizações, comentários e atenção são dados a essas fofocas, maior é o lucro para os famosos e suas equipes.

Será que vale a pena consumir esse tipo de informação? O que, de verdade, nos prende tanto nessas brigas públicas?

A realidade é uma: quanto mais atenção damos a esse tipo de conteúdo, mais ajudamos a alimentar uma indústria que vive de “notícias fabricadas”. E o pior, muitas delas nem são reais. A gente se envolve, toma partido, discute nas redes, e no final, quem sai ganhando? Aqueles que faturam alto com toda essa atenção.

A polêmica pode parecer inofensiva, mas ela alimenta um ciclo de superficialidade e manipulação. Então, o que está em jogo não é apenas o enriquecimento de figuras públicas, mas a forma como as pessoas são feitas de bobas, caindo em armadilhas criadas para gerar mais audiência.

Enquanto continuarmos consumindo essas histórias, muitos continuarão usando esse sistema a seu favor. A gente consome, eles ganham. A gente “emburrece”, eles enriquecem.

