Aparecida de Goiânia: Professor Alcides tem 55%, Leandro Vilela, 23%, e Willian Panda, 9% Levantamento feito pelo instituto Real Time Big Data mostra candidato do PL à frente nos cenários espontâneo e estimulado Três Poderes|Do R7 29/08/2024 - 19h58 (Atualizado em 29/08/2024 - 20h03 )



Professor Alcides, Leandro Vilela e Willian Panda, candidatos à Prefeitura de Aparecida de Goiânia Montagem - Divulgação/Sou Gomes e Reprodução/Redes Sociais

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (29) para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) mostrou que Professor Alcides (PL) tem 55% das intenções de voto. O segundo colocado é Leandro Vilela (MDB), com 23%, e o terceiro, Willian Panda (PSB), com 9%.

O resultado foi constatado no levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos entrevistados. Confira os resultados:

Professor Alcides (PL) - 55%

Leandro Vilela (MDB) - 23%

Willian Panda (PSB) - 9%

Nulo/branco - 8%

Não sabem/não responderam - 5%

O instituto ouviu 800 eleitores de Aparecida de Goiânia entre 26 e 27 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número GO-01591/2024, é de 95%.

Cenário espontâneo

Na pesquisa espontânea, sem que seja informado aos eleitores quais são os candidatos, Professor Alcides também lidera, com 22%. Veja:

Professor Alcides - 22%

Leandro Vilela - 8%

Willian Panda - 3%

Gustavo Mendanha - 2%

Vilmar Mariano - 1%

Outros - 3%

Nulo/branco - 14%

Não sabem/não responderam - 47%