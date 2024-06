Três Poderes |Do R7, em Brasília

Atual prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão lidera intenção de votos, diz pesquisa Pré-candidata à reeleição, política do PT tem 33% da preferência do eleitorado no cenário estimulado

Eleições municipais acontecem em outubro deste ano (Reprodução/Redes Sociais @jfmargarida (esq.); Reprodução/Redes Sociais @delegadaione (cen); e Reprodução/Redes Sociais @depjuliodelgado)

Pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de Juiz de Fora (MG) divulgada nesta segunda-feira (3) mostra que a atual prefeita, Margarida Salomão (PT), lidera as intenções de voto em todos os cenários. Na amostra estimulada, quando o eleitor recebe uma lista com os nomes dos pré-candidatos, a prefeita aparece com 33%. Na espontânea, quando a lista de nomes não é apresentada, ela tem 9%.

O instituto ouviu 800 eleitores entre 31 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-09439/2024, é de 95%.

No cenário estimulado, os pré-candidatos mais bem colocados depois de Margarida são a deputada federal Ione Barbosa (Avante), com 23%, e o ex-deputado federal Júlio Delgado (MDB), com 11%. Confira:

Pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de Juiz de Fora (Arte/R7)

No cenário espontâneo, Margarida aparece à frente de Ione, que tem 4%, e Charlles Evangelista (PL), que tem 2%. Veja os números:

Pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de Juiz de Fora (Arte/R7)

