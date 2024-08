Capitão Wagner e Evandro Leitão estão tecnicamente empatados na disputa em Fortaleza Candidatos têm, respectivamente, 24% e 21% das intenções de votos; margem de erro é de três pontos percentuais Três Poderes|Do R7, em Brasília 14/08/2024 - 10h24 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h31 ) ‌



Primeiro turno acontece no dia 6 de outubro Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 7.12.2022 e Reprodução/Facebook/Evandro Leitão - 1.8.2024

A pesquisa RealTime Big Data sobre as intenções de voto para a prefeitura de Fortaleza (CE), encomendada pela RECORD, mostra um empate técnico entre o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) no cenário estimulado, no qual os nomes dos políticos são apresentados ao eleitor. Os possíveis candidatos têm, respectivamente, 24% e 21% das intenções de voto, mas a margem de erro da análise é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o que determina um empate técnico entre eles.

O levantamento entrevistou 1.000 pessoas, de 16 anos ou mais, entre 10 e 12 de agosto, e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número CE-06888/2024. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa também mostra o nome de outros candidatos, além do percentual de eleitores indecisos ou que afirmaram que vão votar branco ou nulo e aqueles que não vão votar. O atual prefeito da cidade, José Sarto (PDT), aparece com 15% das intenções de voto.

Pesquisa estimulada à Prefeitura de Fortaleza

Capitão Wagner (União Brasil): 24%

24% Evandro Leitão (PT): 21%

21% André Fernandes (PL): 15%

15% José Sarto (PDT): 15%

15% Eduardo Girão (Novo): 3%

3% José Batista (PSTU): 1%

1% George Lima (Solidariedade): 1%

1% Técio Nunes (Psol): 1%

1% Chico Malta (PCB): 0%

0% Nulos/Brancos: 9%

9% Não souberam/responderam: 10%

Espontânea

Nesta modalidade de pesquisa, o entrevistado não tem acesso à lista prévia com os nomes dos candidatos. Assim, Capitão Wagner aparece com 9% e José Sarto com 6%, assim como Evandro Leitão. O que chama atenção é o alto número de eleitores indecisos: 51% das pessoas.

Capitão Wagner (União Brasil): 9%

9% José Sarto (PDT): 6%

6% Evandro Leitão (PT): 6%

6% André Fernandes (PL): 5%

5% Camilo Santana (PT): 5%

5% Luizianne Lins (PT): 1%

1% Eduardo Girão (Novo): 1%

1% Outros: 5%

5% Nulos/Brancos: 14%

14% Não souberam/responderam: 51%

Votabilidade

A pesquisa também consultou os eleitores sobre se a intenção de voto é definitiva ou existe margem para mudar a escolha. Os índices computados analisam o cenário de cada um dos possíveis candidatos.

Veja os resultados a seguir:

Capitão Wagner (União Brasil)

Votaria com certeza: 14%

14% Poderia votar: 40%

40% Não votaria: 38%

38% Não conhece o suficiente: 8%

Evandro Leitão (PT)

Votaria com certeza: 12%

12% Poderia votar: 39%

39% Não votaria: 35%

35% Não conhece o suficiente: 14%

André Fernandes (PL)

Votaria com certeza: 9%

9% Poderia votar: 38%

38% Não votaria: 39%

39% Não conhece o suficiente: 14%

José Sarto (PDT)

Votaria com certeza: 8%

8% Poderia votar: 38%

38% Não votaria: 45%

45% Não conhece o suficiente: 9%

Eduardo Girão (Novo)

Votaria com certeza: 1%

1% Poderia votar: 20%

20% Não votaria: 30%

30% Não conhece o suficiente: 49%

José Batista (PSTU)

Poderia votar: 5%

5% Não votaria: 32%

32% Não conhece o suficiente: 63%

George Lima (Solidariedade)

Poderia votar: 8%

8% Não votaria: 30%

30% Não conhece o suficiente: 62%

Técio Nunes (Psol)

Poderia votar: 7%

7% Não votaria: 31%

31% Não conhece o suficiente: 62%

Chico Malta (PCB)

Poderia votar: 3%

3% Não votaria: 34%

34% Não conhece o suficiente: 63%

Aprovações

A pesquisa também trouxe os índices de avaliações do governo municipal, com a gestão de José Sarto; estadual, do governador Elmano de Freitas (PT); e federal, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja os resultados:

José Sarto (PDT)

Aprovo: 36%

36% Desaprovo: 58%

58% Não souberam/responderam: 6%

Elmano de Freitas (PT)

Aprovo: 50%

50% Desaprovo: 47%

47% Não souberam/responderam: 3%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Aprovo: 52%

52% Desaprovo: 45%

45% Não souberam/responderam: 3%