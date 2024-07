Carlinhos do Mangão tem 56% das intenções de voto para o Novo Gama, diz pesquisa Prefeito lidera o cenário estimulado, que tem Jerton Sodré na segunda colocação, com 15%

Atual prefeito aparece em primeiro no cenário estimulado Prefeitura de Novo Gama/Divulgação - 27.1.2023

Pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (15) para a Prefeitura de Novo Gama (GO) mostra que o atual prefeito da cidade, Carlinhos do Mangão (PL), lidera com folga as intenções de voto para as eleições municipais deste ano no cenário estimulado, quando uma lista com os nomes de possíveis candidatos é apresentada aos eleitores.

Neste levantamento, Mangão tem 56% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Jerton Sodré (PSD), com 15%, e Christovam Machado (SD), com 5%. Nulos e brancos são 14%, e não souberam ou não responderam, 10%.

Prefeitura de Novo Gama - Cenário estimulado Arte/R7

O levantamento foi realizado com 800 entrevistados, entre os dias 12 e 13 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número GO–06809/2024, tem um nível de confiança de 95%.

No cenário espontâneo, em que os entrevistadores não apresentam os nomes dos pré-candidatos, Mangão aparece com 12%, empatando tecnicamente com Sodré, que tem 6%. Veja a lista abaixo:

Prefeitura de Novo Gama - Cenário esponâneo Arte/R7

Possibilidades de votos

Dos que responderam à pesquisa, 32% disseram votar com certeza no atual prefeito. Outros 33% relataram que poderiam votar no pré-candidato. Segundo o levantamento, 29% afirmaram que não votariam nele e 6% disseram que não o conhecem o suficiente para opinar.

Ainda de acordo com a pesquisa, 9% afirmaram que votariam com certeza em Jerton Sodré, e outros 31% disseram que poderiam votar nele. 32% dos entrevistados relataram que não votariam no pré-candidato, e 28% disseram que não o conhecem o suficiente para opinar.

Em relação a Christovam Machado, 3% disseram que votariam com certeza nele e outros 27% afirmaram que poderiam votar. Já 35% relataram que não votariam nele, e 35% disseram que não o conhecem o suficiente para opinar.

Avaliação das gestões

O atual prefeito aparece com 53% de aprovação do eleitorado e 39% de desaprovação. Segundo o levantamento, 8% não souberam ou não responderam.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), aparece com 69% de aprovação e 24% de desaprovação. Outros 7% não souberam ou não responderam.

Além disso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 36% do eleitorado e desaprovado por 61%. Outros 3% não souberam ou não responderam.

Avaliação das gestões Arte/R7