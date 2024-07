Com 22% das intenções de voto, Gilvan lidera disputa pela prefeitura de Santo André (SP) Pesquisa ouviu mil pessoas entre 22 e 23 de julho, com confiança de 95% e margem de erro de três pontos percentuais Três Poderes|Do R7, em Brasília 24/07/2024 - 07h00 (Atualizado em 24/07/2024 - 07h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pesquisa ouviu mil eleitores de Santo André sobre os candidatos para 2024 José Cruz/Agência Brasil - 27.11.2023

O pré-candidato Gilvan (PSDB) lidera as intenções de voto para a prefeitura de Santo André, na região do ABC paulista. Ele tem 22% das intenções de votos na pesquisa estimulada, mostra levantamento do instituto Real Time Big Data, encomendado pela RECORD. Em segundo lugar, aparece a Professora Bete Siraque (PT), com 15% do total. Eduardo Leite (PSB) e Luis Zacarias (PL) estão empatados em seguida com 12% cada.

Coronel Edson Sardano (Novo) está tecnicamente empatado com André do Viva (PRTB), cada um tem 4% e 3% das intenções de votos respectivamente. Não sabem ou não responderam representam 21% dos entrevistados. Nulos e brancos foram 11%. Este cenário é aquele em que o pesquisador apresenta uma lista de possíveis candidatos aos eleitores.

O Real Time ouviu mil eleitores da cidade de Santo André entre segunda (22) e terça (23). O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE pelo número SP-08962/2024.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor é quem sugere os nomes sem ser informado sobre quem são os candidatos, o atual prefeito de Santo André, Paulo Serra, aparece com 12% das intenções de voto. Apesar disso, Serra não pode mais ser candidato ao cargo, uma vez que termina o segundo mandato consecutivo neste ano.

Publicidade

Neste cenário, a Professora Bete Siraque vem logo em seguida, citada por 4% dos eleitores entrevistados. Gilvan aparece com 3%, Eduardo Leite e Luis Zacarias com 2% cada. Carlos Grana tem 1% das intenções de voto, outros eleitores somados aparecem 3%. Nulos e brancos são 11% e 62% não sabem ou não responderam.

Líder na pesquisa é também o candidato menos conhecido

O questionário também ouviu os eleitores sobre a votabilidade de cada candidato, em uma escala que varia entre: votaria com certeza, poderia votar, não votaria, não conhece o suficiente para opinar.

Publicidade

A Professora Bete tem o maior índice de rejeição, 55% dos entrevistados disseram que não votariam nela – 9% afirmaram que votariam com certeza, 26% poderiam votar e 10% não conhecem. Gilvan é o menos conhecido, 37% dos eleitores disseram que não o conheciam o suficiente – 15% não votariam, 33% poderiam votar e 15% votariam com certeza.

A aprovação do prefeito Paulo Serra está em 79%, enquanto 17% dos entrevistados disseram desaprová-lo e 4% não sabem ou não responderam. O índice é maior que a porcentagem do governador Tarcísio de Freitas, aprovado por 60%, desaprovado por 33%; 7% não sabem ou não responderam. O presidente Lula tem a menor aprovação, confirmada por 44% dos entrevistados; 47% disseram desaprová-lo e 9% não sabem ou não responderam.