Goiânia: Sandro Mabel (50%) e Fred Rodrigues (46%) têm empate técnico, diz pesquisa Considerando os votos válidos, excluindo nulos e brancos, Sandro Mabel tem 52% das intenções de voto contra 48% de Fred Rodrigues Três Poderes|Do R7 25/10/2024 - 14h30 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h30 ) twitter

Goiânia terá segundo turno com Fred Rodrigues e Sandro Mabel

Sandro Mabel (União Brasil), com 50%, e Fred Rodrigues (PL), com 46%, estão tecnicamente empatados para o segundo turno em Goiânia (GO). Os números foram divulgados pela pesquisa do instituto Real Time Big Data, encomendada pela RECORD, nesta sexta-feira (25).

Os votos referem-se ao levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores. Na semana passada, Mabel surgiu com os mesmos 50%, enquanto Rodrigues tinha 45%, ou seja, dentro da margem de erro.

O levantamento foi feito entre os dias 23 e 24 de outubro, com 1.000 entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número GO-03541/2024, tem um nível de confiança de 95%.

Considerando os votos válidos, excluindo nulos e brancos, Sandro Mabel tem 52% das intenções de voto contra 48% de Fred Rodrigues.

Confira os números completos:

Pesquisa para o segundo turno da Prefeitura de Goiânia: votos válidos Pesquisa/Divulgação

Pesquisa para o segundo turno da Prefeitura de Goiânia: levantamento estimulado Pesquisa/Divulgação

Os candidatos no segundo turno

Sandro Mabel

Nascido há 65 anos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Sandro Mabel tem formação em administração de empresas. Ele foi deputado federal por Goiás por quatro mandatos, o último deles se encerrando em 2015.

Começou a carreira política nos anos 1990, quando foi derrotado na corrida pela Prefeitura de Goiânia por Darci Accorsi, em 1992.

Na Câmara, Mabel foi o autor do PL 4.330 de 2004, sobre a terceirização da atividade-fim. Depois do mandato de deputado, trabalhou como assessor especial do presidente Michel Temer.

Sandro Mabel é o candidato que disputa uma prefeitura de capital com o maior patrimônio declarado ao TSE: mais de R$ 313 milhões.

Fred Rodrigues

Fred Rodrigues, de 39 anos, começou a carreira política em 2020, quando se candidatou ao cargo de vereador em Goiânia. Dois anos depois, ele conseguiu se eleger deputado federal.

Entretanto, Fred Rodrigues teve o mandato cassado no final de 2023 pelo Tribunal Superior Eleitoral por não ter apresentado a prestação de contas referente à eleição de 2020.

Antes de ser candidato, Fred Rodrigues trabalhou como analista político.

