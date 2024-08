Eleições: Antônio Gomide tem 38% das intenções de voto em Anápolis e Márcio Corrêa, 20% Pesquisa divulgada pelo instituto Real Time Big Data ouviu mil pessoas entre sábado (3) e segunda-feira (5) Três Poderes|Do R7 06/08/2024 - 21h19 (Atualizado em 06/08/2024 - 21h21 ) ‌



Antônio Gomide e Márcio Corrêa Divulgação e Câmara dos Deputados - arquivo

O deputado estadual Antônio Gomide (PT) lidera as intenções de voto para a prefeitura de Anápolis (GO). Segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data, encomendada pela RECORD e divulgada nesta terça-feira (6), o ex-prefeito tem 38% das intenções de voto nos dois cenários estimulados. O ex-deputado federal Márcio Corrêa (PL) aparece com 20%.

A pesquisa ouviu mil pessoas entre sábado (3) e segunda-feira (5). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança é de 95%. O levantamento está registro no TSE sob o número GO-08230/2024.

O primeiro cenário testado da pesquisa conta ainda com Eerizania Freitas (União Brasil), com 11%; José de Lima (PMB), com 5%; Kim Abrahão (PSD), com 3%; e Hélio Lopes (PSDB), 2%. Nulos e brancos somam 9% e não souberam ou não quiserem responder, 12%.

Já o segundo cenário foi testado com Michel Roriz (Cidadania) no lugar de Hélio Lopes (PSDB). No entanto, a chapa PSDB/ Cidadania decidiu nesta terça-feira (6) pela confirmação de Hélio Lopes como candidato e Michel como vice.

Na pesquisa espontânea, quando não é apresentado nomes aos entrevistados, Antônio Gomide aparece com 13%; Márcio Corrêa, com 6%; e Roberto Naves, 5%. Não souberam ou não quiseram responder são 54% e brancos e nulos 12%.

Votabilidade

A pesquisa também avaliou qual a probabilidade dos eleitores votarem nos candidatos. Para Antônio Gomide (PT), 23% disseram que votariam com certeza; 27% que poderiam votar; 45% que não votariam e 5% disseram não o conhecer o suficiente para opinar. Já sobre Márcio Corrêa (PL), 14% disseram que votariam com certeza; 33% poderiam votar; 42% não votariam e 11% não o conhecem o suficiente.

Avaliação

O instituto também quis saber qual a aprovação do prefeito Roberto Naves (Republicanos), do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao todo, 53% disseram aprovar a gestão de Roberto Naves e 44% desaprovam.

O governo de Caiado é aprovado por 78% dos entrevistados e desaprovado por 17%. Já Lula, é aprovado por 34% e desaprovado por 63%.

