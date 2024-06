Eliana Honain lidera disputa pela Prefeitura de Araraquara, mostra pesquisa

Alto contraste

Eliana tem 31% das intenções de voto na amostra estimulada (Tetê Viviani/Prefeitura de Araraquara - 31.10.2018)

Pesquisa do instituto Real Time Big Data para a Prefeitura de Araraquara (SP), encomendada pela RECORD e divulgada nesta quarta-feira (5), indica que a atual secretária de Saúde do município, Eliana Honain (PT), lidera as intenções de votos na cidade no levantamento estimulado, quando os nomes dos políticos são apresentados ao eleitor.

Nesse cenário, Eliana aparece com 31% das intenções de voto, contra 19% do ex-vereador Dr. Lapena (PL), que está em segundo lugar, empatado tecnicamente com Edna Martins (PSDB), com 14%. Veja:

Pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de Araraquara (Arte/R7)

No cenário espontâneo, quando o entrevistador não cita os nomes dos políticos, todos os pré-candidatos empatam tecnicamente. Eliana Honain segue na primeira posição, com 5%, seguida pelo prefeito Edinho Silva (PT), com 4%, e Dr. Lapena, com 3%. Confira:

Pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de Araraquara (Arte/R7)

O levantamento foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 1º e 3 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-04285/2024, tem um nível de confiança de 95%.

Possibilidade de votos

Dos que responderam à pesquisa, 15% disseram votar com certeza em Eliana. Outros 35% relataram que poderiam votar na candidata. Já 34% afirmaram que não votariam nela, e 16% disseram que não a conhecem o suficiente para opinar.

Segundo o levantamento, 10% dos entrevistados responderam que votariam com certeza em Dr. Lapena e 29% disseram que poderiam votar no ex-vereador. Já 43% disseram que não votariam nele. Outros 18% relataram não o conhecer o suficiente para opinar.

