Emília Corrêa lidera disputa pela prefeitura de Aracaju, mostra pesquisa Pré-candidata do PL é seguida por outras duas mulheres na consulta estimulada: Yandra Moura e Daniele Garcia

Emília Corrêa é a mais lembrada na pesquisa espontânea (Reprodução/Gilton Rosas/Câmara Municipal de Aracaju - 02.03.2021)

A vereadora e ex-defensora pública Emília Corrêa (PL) lidera a disputa pela prefeitura de Aracaju (SE), mostra pesquisa instituto Real Time Big Data, encomendada pela RECORD. Segundo os dados divulgados nesta terça-feira (11), Corrêa é a primeira colocada na consulta estimulada, com 26% das intenções de voto.

Logo em seguida aparecem Yandra Moura (UB) e Daniele Garcia (MDB), com 13% e 11%, respectivamente. Na quarta colocação, está Fabiano Oliveira (PP), com 7% das intenções. Ele está tecnicamente empatado com Luiz Roberto (PDT), que foi citado por 5% das pessoas consultadas.

Lembrados por apenas 1% dos entrevistados estão: José Paulo (Novo), Niully Campos (PSOL) e Candisse Carvalho (PT). Na pesquisa estimulada, votos nulos ou brancos somam 17% e não sabem ou não responderam, 18%.

Pesquisa Real Time Big Data para a prefeitura de Aracaju (ARTE/R7)

Três primeiros colocados se mantêm na pesquisa espontânea

Embora o número de pessoas que não sabem ou não opinaram seja maior na pesquisa espontânea (67%), as três primeiras colocadas se mantêm na posição. Emília Corrêa foi citada por 8% das pessoas ouvidas, Yandra Moura por 3% e Daniele Garcia por 2%.

As duas últimas estão tecnicamente empatadas com Edvaldo Nogueira (2%), Fabiano Oliveira (1%), Belivaldo Chagas (1%) e Jackson Barreto (1%). Os demais candidatos, somados, chegam a 4% das intenções de voto. Nulos ou brancos representam 11% das respostas na pesquisa espontânea, além de 67% para aqueles que não sabem ou não opinaram.

O Real Time Big Data ouviu mil pessoas entre 8 e 10 de junho de 2024. A pesquisa tem nível de confiança de 95% com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A amostra tem 55% de mulheres e 45% de homens, com a maior parte dos entrevistados recebendo até dois salários mínimos.

Pesquisa Real Time Big Data para a prefeitura de Aracaju (ARTE/R7)

Corrêa tem o maior índice de votabilidade

A pesquisa também perguntou aos aracajuanos quais as chances de votarem em cada um dos candidatos para gerar um índice de votabilidade. Neste cenário, Emília Corrêa também aparece com ampla margem frente aos demais. Sobre ela, 15% das pessoas disse que votariam com certeza, 38% responderam que poderiam votar, 40% disseram que não votariam e 7% afirmaram não conhecê-la o suficiente para opinar.

Na outra ponta, a pré-candidata Candisse Carvalho (PT) figurou com a maior rejeição: 56% dos entrevistados disseram que não votariam nela, 29% afirmaram não conhece-la, 14% concluíram que poderiam votar e 1% informaram que votariam com certeza.

Desaprovação a Lula está igual à do prefeito Edvaldo Nogueira

Além das intenções de voto para as eleições municipais, a pesquisa também consultou a população de Aracaju sobre a aprovação ou desaprovação dos membros do poder executivo. O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm o mesmo índice de desaprovação: 42%.

Já entre os que aprovam, Lula aparecem com margem maior (54%), comparado a Nogueira (50%). O governador Fábio Mitidieri (PSD) é aprovado por 48% dos entrevistados e desaprovado pro 40%.





