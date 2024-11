Lucas Sanches tem 52% das intenções de voto no 2º turno em Guarulhos, mostra pesquisa O candidato Elói Pietá (Solidariedade) aparece com 37%, no cenário estimulado; brancos e nulos somam 6% Três Poderes|Do R7, em Brasília 17/10/2024 - 08h33 (Atualizado em 17/10/2024 - 09h46 ) twitter

Segundo turno acontece no domingo (27) Reprodução/Instagram/@lucassanchessp - 6/10/2024

Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para o segundo turno da Prefeitura de Guarulhos (SP), encomendada pela RECORD e divulgada nesta quinta-feira (17), mostra o vereador Lucas Sanches (PL) à frente, com 52%, seguido por Elói Pietá (Solidariedade), que aparece com 37%. O segundo turno ocorre no próximo domingo (27), somente para cargos de prefeitos.

Os índices são do levantamento estimulado, em que uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores.

Veja o cenário completo

Lucas Sanches (PL) - 52%

Elói Pietá (Solidariedade) - 37%

Nulo/Branco - 6%

Não souberam/Não responderam - 5%

O levantamento foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 15 e 16 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP - 05963/2024, tem um nível de confiança de 95%.

No cenário apenas com os votos válidos, excluindo os nulos, brancos e eleitores indecisos, Sanches segue à frente, com 58% e Pietá, com 42%.

Segundo Turno

Das 103 cidades que poderiam ter segundo turno nestas eleições, 52 definirão suas prefeituras somente em 27 de outubro. Ao todo, 34 milhões de eleitores voltarão às urnas no fim do mês, em 19 estados.

