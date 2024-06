Mauro Tramonte lidera disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, mostra pesquisa Deputado estadual aparece com 23% e 22% das intenções de voto nos cenários estimulados para as eleições municipais de outubro

Tramonte lidera em todos os cenários estimulados (Willian Dias/ALMG)

Pesquisa RealTime Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte, encomendada pela RECORD, mostra que o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a disputa em todos os cenários estimulados. No cenário espontâneo, no entanto, quem toma a frente é Bruno Engler (PL).

O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (17), foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 14 e 16 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-00754/2024, tem um nível de confiança de 95%.

No primeiro cenário estimulado, quando os nomes dos políticos são apresentados ao eleitor, Tramonte aparece com 23%. Este cenário foi feito sem a presença do nome do ex-deputado estadual João Leite (PSDB).

Em segundo lugar, Bruno Engler (PL) tem 14% das intenções de voto e está empatando tecnicamente com Duda Salabert (PDT), Carlos Viana (Podemos) e Rogério Correia (PT), que aparecem com 10%, 9% e 9%, respectivamente. Veja os números:

Prefeitura de Belo Horizonte - Estimulada cenário 1 (Arte/R7)

Já no segundo cenário estimulado, com a presença do nome de João Leite, Tramonte segue liderando, com 22%. Em seguida, Engler tem 14%, empatando tecnicamente com João Leite (11%), Duda Salabert (9%), Carlos Viana (8%) e Rogério Correia (8%). Confira:

Prefeitura de Belo Horizonte - Estimulada cenário 2 (Arte/R7)

No cenário espontâneo, quando o entrevistador não cita os nomes dos políticos, todos os pré-candidatos empatam tecnicamente. Bruno Engler aparece com 7%, seguido por Mauro Tramonte (5%) e Alexandre Kalil (3%).

Prefeitura de Belo Horizonte - Espontânea (Arte/R7)

Segundo turno

Em uma simulação de segundo turno entre os dois líderes da pesquisa, Tramonte dispara na frente, com 49% das intenções de voto. Bruno Engler atinge 24%. Nulos e brancos são 15%, e 12% não souberam ou não responderam.

Prefeitura de Belo Horizonte - Estimulada segundo turno cenário 1 (Arte/R7)

Em uma disputa entre Tramonte e Duda Salabert, o político do Republicanos tem 53% contra 19% da deputada federal.

Prefeitura de Belo Horizonte - Estimulada segundo turno cenário 2 (Arte/R7)

Já em um cenário entre Tramonte e Viana, o deputado estadual tem 45% das intenções de voto. Viana aparece com 30%. Dos entrevistados, 13% disseram que anulariam ou votariam em branco e 12% ainda não souberam ou não responderam.

Prefeitura de Belo Horizonte - Estimulada segundo turno cenário 3 (Arte/R7)

A quarta simulação coloca Tramonte à frente, com 54% das intenções de voto, contra Rogério Correia (18%).

Prefeitura de Belo Horizonte - Estimulada segundo turno cenário 4 (Arte/R7)

Por fim, em um cenário entre Tramonte e Fuad Noman (PSD), o deputado aparece com 50% contra 24% do atual prefeito.

Prefeitura de Belo Horizonte - Estimulada segundo turno cenário 5 (Arte/R7)

Possibilidade de votos

Dos que responderam à pesquisa, 12% disseram votar com certeza em Tramonte. Outros 54% relataram que poderiam votar no pré-candidato. Já 27% afirmaram que não votariam nele, e 7% disseram que não o conhecem o suficiente para opinar.

Segundo o levantamento, 8% dos entrevistados responderam que votariam com certeza em Bruno Engler e 29% disseram que poderiam votar no deputado estadual. Já 38% disseram que não votariam no pré-candidato. Outros 25% relataram não o conhecer o suficiente para opinar.

Liderando a rejeição do público estão Duda Salabert e Rogério Correia, com 52% e 51%, respectivamente.

