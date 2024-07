Pesquisa aponta que Mauro Tramonte lidera intenções de votos em Belo Horizonte Real Time Big Data ouviu mil pessoas entre os dias 26 e 27 de julho; o nível de confiança é de 95% Três Poderes|Do R7, em Brasília 29/07/2024 - 13h44 (Atualizado em 29/07/2024 - 13h45 ) ‌



Primeiro turno acontece em 6 de outubro Redes Sociais/Instagram/@maurotramontereal e Redes Sociais/Instagram/@brunoenglerdm

O pré-candidato Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a disputa pela prefeitura de Belo Horizonte (MG) nas eleições de 2024. Na pesquisa do Real Time Big Data, encomendada pela RECORD e divulgada nesta segunda-feira (29), Tramonte lidera em três cenários estimulados, quando o entrevistador apresenta os nomes dos possíveis candidatos, e na espontânea, aquela que o entrevistado não recebe a lista previamente.

O instituto de pesquisa ouviu mil pessoas entre os dias 26 e 27 de julho. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG-08510/2024.

Veja os resultados:

Estimuladas

Ao todo, a pesquisa conta com três cenários estimulados, apresentados com alguns dos candidatos e a não participação de outros. No Cenário 1, Tramonte aparece com 26% da intenção de votos, seguido por Bruno Engler (PL) e Duda Salabert (PDT).

Veja resultado completo:

Mauro Tramonte (Republicanos) : 26%

: 26% Bruno Engler (PL) : 14%

: 14% Duda Salabert (PDT) : 12%

: 12% João Leite (PSDB) : 9%

: 9% Carlos Viana (Podemos ): 8%

): 8% Fuad Noman (PSD) : 7%

: 7% Rogério Correia (PT) : 5%

: 5% Gabriel Azevedo (MDB) : 3%

: 3% Nulos ou Brancos : 8%

: 8% Não souberam/Não responderam: 8%

Já no Cenário 2, o número de Nulos/Brancos e Não souberam/Não responderam aumenta dentro da margem de erro, assim como a vantagem de Tramonte. Nesta situação, o pré-candidato João Leite não participa.

Veja resultado completo:

Mauro Tramonte (Republicanos): 29%

29% Bruno Engler (PL): 15%

15% Duda Salabert (PDT): 12%

12% Carlos Viana (Podemos) : 8%

: 8% Fuad Noman (PSD): 7%

7% Rogério Correia (PT): 5%

5% Gabriel Azevedo (MDB): 3%

3% Nulos ou Brancos: 10%

10% Não souberam/Não responderam: 11%

Tramonte, Engler e Duda permanecem nas três primeiras colocações, respectivamente, no Cenário 3. Nesta situação, o candidato Fuad Noman (PSD) apresenta vantagem a Gabriel Azevedo (MDB)

Veja resultado completo:

Mauro Tramonte (Republicanos): 31%

31% Bruno Engler (PL): 16%

16% Duda Salabert (PDT): 12%

12% Fuad Noman (PSD): 9%

9% Gabriel Azevedo (MDB): 4%

4% Nulos ou Brancos: 12%

12% Não souberam/Não responderam: 16%

Espontânea

Neste tipo, o eleitor não recebe uma lista prévia com os nomes. O que chama atenção é o alto percentual de pessoas que não souberam/não responderam, com 50% dos entrevistados.

Veja resultado completo:

Mauro Tramonte (Republicanos): 8%

8% Bruno Engler (PL): 7%

7% Fuad Noman (PSD): 6%

6% Alexandre Kalil (Republicanos): 4%

4% Duda Salabert (PDT): 3%

3% Nikolas Ferreira (PL): 2%

2% Carlos Viana (Podemos): 1%

1% Rogério Correia (PT): 1%

1% Bella Gonçalves (PSOL): 1%

1% João Leite (PSDB): 1%

1% Outros: 2%

2% Nulos/Brancos: 14%

14% Não souberam/Não responderam: 50%

Segundo Turno

A pesquisa também traz cenários de segundo turno, com os principais candidatos. Segundo a legislação brasileira, se nenhum candidato ou candidata alcançar a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, será realizado um segundo turno entre os dois mais votados na primeira etapa. Assim, o candidato é eleito se obtiver a maioria dos votos válidos no segundo turno.

Confira os quatro cenários:

Tramonte x Engler

Mauro Tramonte (Republicanos): 49%

49% Bruno Engler (PL): 26%

26% Nulos/Brancos: 14%

14% Não souberam/Não responderam: 11%

Tramonte x Salabert

Mauro Tramonte (Republicanos): 53%

53% Duda Salabert (PDT): 19%

19% Nulos/Brancos: 16%

16% Não souberam/Não responderam: 12%

Tramonte x Fuad

Mauro Tramonte (Republicanos): 48%

48% Fuad Noman (PDT): 27%

27% Nulos/Brancos: 13%

13% Não souberam/Não responderam: 12%

Tramonte x Leite

Mauro Tramonte (Republicanos): 43%

43% João Leite (PSDB): 32%

32% Nulos/Brancos: 13%

13% Não souberam/Não responderam: 12%

Votabilidade

Nesta seção, os eleitores informaram em quem votariam com certeza, poderiam votar ou não votariam. Além disso, o entrevistado poderia alegar que não conhece o candidato o suficiente opara opinar. Nas três primeiras posições, estão:

Mauro Tramonte (Republicanos)

Votaria com certeza: 15%

15% Poderia votar: 52%

52% Não votaria: 27%

27% Não conhece o suficiente para opinar: 6%

Bruno Engler (PL)

Votaria com certeza: 10%

10% Poderia votar: 30%

30% Não votaria: 39%

39% Não conhece o suficiente para opinar: 21%

Duda Salabert (PDT)

Votaria com certeza: 8%

8% Poderia votar: 25%

25% Não votaria: 51%

51% Não conhece o suficiente para opinar: 16%

Aprovações

A pesquisa também avaliou o nível de aprovação dos eleitores em relação ao atual prefeito, Prefeito Fuad Noman (PSD), ao governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No caso de Noman, a aprovação atingiu 47%. Outros 48% responderam que desaprovam o prefeito, e 5% não souberam ou não quiseram responder. Zema tem 43% de aprovação, contra 49% de desaprovação e 8% de entrevistados que não responderam ou não souberam responder. Já o presidente Lula tem maioria desaprovando o governo, com 50% de desaprovação, 43% de aprovação e 7% de entrevistados que não quiseram ou não souberam responder.