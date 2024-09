Pesquisa indica que Mauro Tramonte lidera disputa em BH com 31% das intenções de voto Na sequência, aparece Bruno Engler (PL), com 15%, em empate técnico com Fuad Noman (PSD), que tem 13% das intenções de voto Três Poderes|Do R7, em Brasília 11/09/2024 - 08h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 09h27 ) ‌



Tramonte lidera com 31% das intenções dos votos Reprodução/@maurotramontereal - 31.12.2023

A nova pesquisa Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte, encomendada pela RECORD, mostra que o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a disputa no cenário estimulado, com 31% das intenções de voto. Nesse cenário, uma lista com os nomes de possíveis candidatos é apresentada aos eleitores. Na sequência, aparece Bruno Engler (PL), com 15%, em empate técnico com Fuad Noman (PSD), que tem 13% das intenções de voto. Noman também está em empate técnico com Duda Salabert (PDT), que aparece com 12%.

O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (11), foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 9 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número MG–05008/2024, tem um nível de confiança de 95%.

Confira os resultados da pesquisa estimulada:

Mauro Tramonte (Republicanos) - 31%

- 31% Bruno Engler (PL) - 15%

- 15% Fuad Noman (PSD) - 13%

- 13% Duda Salabert (PDT) - 12%

- 12% Carlos Viana (Podemos) - 6%

- 6% Rogério Correia (PT) - 6%

- 6% Gabriel Azevedo (MDB) - 2%

- 2% Lourdes Francisco (PCO) - 0%

- 0% Indira Xavier (UP) - 0%

- 0% Wanderson Rocha (PSTU) - 0%

- 0% Nulo / Branco - 7%

- 7% Não souberam/responderam - 8%

Cenário espontâneo

Tramonte mantém a liderança no cenário espontâneo, com 14%. Os três candidatos seguintes estão em empate técnico: Noman aparece com 9%, Engler com 8% e Duda Salabert com 6%. Ainda segundo a pesquisa, 43% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo turno

Em uma simulação de segundo turno entre os dois líderes da pesquisa, Tramonte aparece na frente, com 48% das intenções de voto. Bruno Engler tem 31%. Nulos e brancos somam 12%, e 9% não souberam ou não responderam.

Em uma disputa entre Tramonte e Noman, o político do Republicanos tem 45% contra 35% de Noman. Nulos e brancos somam 11%, e 9% não souberam ou não responderam.

‌



Tramonte também lidera, com 57%, em um possível cenário contra a deputada federal Duda Salabert (PDT), que aparece com 21%. Nulos e brancos são 13%, e 9% não souberam ou não responderam.

Possibilidade de votos

Em uma simulação sobre a possibilidade de votar ou não nos nomes apresentados pela pesquisa, 64% afirmaram que votariam com certeza ou poderiam votar em Tramonte. Nesse quesito, Bruno Engler teve 46%.

‌



Ainda nesse levantamento, Fuad Noman aparece com 49%, e Duda Salabert tem 33%.

Aprovação das gestões

O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, tem 50% de aprovação do eleitorado e 47% de desaprovação. Segundo o levantamento, 3% não souberam ou não responderam. O governador Romeu Zema tem 39% de aprovação e 52% de desaprovação. 9% não souberam ou não responderam.

Além disso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 43% do eleitorado e desaprovado por 53%. Outros 4% não souberam ou não responderam.