Em Porto Alegre, Sebastião Melo tem 55% das intenções de votos e Maria do Rosário, 40% Votos nulos e brancos somam 3%; outros 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder Três Poderes|Do R7, em Brasília 21/10/2024 - 14h16 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h00 )

Candidatos disputam segundo turno Reprodução/Redes Sociais - @sebastiaomelopoa - 07.10.2024 e Reprodução/Redes Sociais - @_mariadorosario 12.10.2024

Uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (21) para o segundo turno da Prefeitura de Porto Alegre (RS) aponta que o candidato Sebastião Melo (MDB) tem 55% da intenção de votos e que Maria do Rosário (PT) tem 40%. De acordo com o levantamento, cerca de 3% dos votos serão nulos e brancos, enquanto 2% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

O resultado foi constatado no levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores. O levantamento foi encomendado pela RECORD e ouviu 1.000 pessoas nos dias 18 e 19 de outubro de 2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Veja intenção de votos para 2º turno Arte/R7

A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número: RS - 00932/2024. Dos respondentes, 45% eram homens e 55% eram mulheres. A maioria (44%) tinha entre 35 a 59 anos de idade e o ensino médio completo (44%).

Nos votos válidos, quando o estudo exclui os nulos, brancos e os eleitores indecisos, Sebastião Melo aparece com 58% e Maria do Rosário com 42%.

‌



Veja intenção de votos para 2º turno Arte/R7

Segundo turno

Das 103 cidades que poderiam ter segundo turno nestas eleições, 51 vão definir suas prefeituras somente em 27 de outubro. Ao todo, 34 milhões de eleitores voltarão às urnas no fim do mês em 19 estados.

No primeiro turno, Sebastião Melo recebeu 49,72% dos votos e Maria do Rosário 26,28%.

