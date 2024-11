Rodrigo Neves tem 53% e Carlos Jordy, 43%, no segundo turno em Niterói (RJ), diz pesquisa Levantamento ouviu 1.000 pessoas, entre os dias 19 e 20 de outubro; margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos Três Poderes|Do R7, em Brasília 22/10/2024 - 14h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h52 ) twitter

Segundo turno acontece neste domingo (27) Reprodução/Redes Sociais/Arquivo

Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto no segundo turno para a Prefeitura de Niterói (RJ), encomendada pela RECORD e divulgada nesta terça-feira (22), mostra o prefeito Rodrigo Neves (PDT) à frente na corrida eleitoral, com 53% das intenções de voto no levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos eleitores. O deputado federal Carlos Jordy (PL) aparece com 43%.

O levantamento ouviu 1.000 pessoas, entre os dias 19 e 20 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ – 08733/2024 e possui um nível de confiança de 95%.

Votos Válidos

Considerando os votos válidos, excluindo nulos e brancos, Neves segue à frente, com 55% das intenções de voto contra 45% de Jordy.

Segundo Turno

Das 103 cidades que poderiam ter segundo turno nas eleições, 51 definirão suas prefeituras somente em 27 de outubro. Ao todo, 34 milhões de eleitores voltarão às urnas no fim do mês em 19 estados. O segundo turno acontece neste domingo (27).

No primeiro turno, Rodrigo Neves obteve 48,74% dos votos, enquanto Carlos Jordy ficou com 35,59%.

