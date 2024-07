Rosana Valle lidera disputa pela prefeitura de Santos, aponta pesquisa Real Time

Alto contraste

A+

A-

Deputada Rosana Valle (PL-SP) Billy Boss/Câmara dos Deputados

Pesquisa Real Time Big Data divulgada pela Record TV nesta segunda-feira (1º) mostra a deputada federal Rosana Valle (PL) liderando a disputa pela prefeitura de Santos (SP) com 41% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados aos entrevistados. Em seguida, aparece Rogério Santos (Republicanos), atual prefeito da cidade, com 25% das intenções de voto; Telma de Souza (PT), com 19%; e Nando Pinheiro (Avante), com 1%.

Eleitores que votariam em branco ou nulo somam 9% na pesquisa. Não sabem ou não responderam representam 5%. O instituto ouviu 1 mil pessoas nos dias 25 e 28 de junho. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-04915/2024.

O nível de confiança da pesquisa é de 95% — o que significa que, se levarmos em consideração a margem de erro, a probabilidade de o resultado da pesquisa retratar a realidade é de 95%.

Confira todos os cenários pesquisados pelo instituto:

Pesquisa Real Time Big Data - Prefeitura de Santos RTBD/Divulgação

Pesquisa Real Time Big Data - Prefeitura de Santos RTBD/Divulgação

Pesquisa Real Time Big Data - Prefeitura de Santos RTBD/Divulgação

Pesquisa Real Time Big Data - Prefeitura de Santos RTBD/Divulgação

Pesquisa Real Time Big Data - Prefeitura de Santos RTBD/Divulgação

Pesquisa Real Time Big Data - Prefeitura de Santos RTBD/Divulgação





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.