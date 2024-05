Agrishow 2024 termina com R$ 13,608 bilhões em intenções de negócios Feira teve aumento de 2,4% das transações comerciais e perspectivas de negócios

Agrishow 2024 teve crescimento de 2,4% nas intenções de negócios (Reprodução/Instagram/@feiraagrishowoficial)

A 29ª edição da Agrishow, encerrou nesta sexta-feira (03/05), em Ribeirão Preto (SP), com o volume recorde de R$ 13,608 bilhões em intenções de negócios, especificamente de máquinas e implementos agrícolas, segundo informaram os organizadores. O crescimento foi de 2,4%, quando comparado a de 2023, quando as empresas apontaram negócios de R$ 13,290 bilhões.

João Marchesan, presidente da Agrishow 2024, creditou boa parte do crescimento aos produtores da agricultura familiar. Em nota à imprensa, explicou que, embora o cenário econômico não fosse o mais favorável para o setor, com o clima, juros altos e falta de recursos a juros controlados, as expectativas da feira foram superadas.

“Mantivemos os visitantes e aumentamos as intenções de negócios. E esperamos que, para o próximo ano, o agronegócio brasileiro possa estar ainda mais forte e pujante”, conclui Marchesan.

Em 2025, a Agrishow acontece entre 28 de abril e 2 de maio.

