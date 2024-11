Ceagesp estima venda de 251 toneladas de flores em SP até semana que vem Brasileiro não visita cemitérios como antes, mas comerciantes de flores estimam vendas até 7% maiores às vésperas de Finados Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 24/10/2024 - 14h19 (Atualizado em 24/10/2024 - 16h38 ) twitter

Floricultores esperam vendas até 7% maiores durante Finados

O Entreposto Terminal São Paulo, do Ceagesp, estima a comercialização de 251 toneladas de flores até o dia 1º de novembro, para atender a demanda do feriado de Finados, no dia 02/11. É a expectativa dos floristas comerciantes para o volume de venda na Feira das Flores, que começa hoje e segue até a próxima semana, e que – se confirmada – será 3% maior que a do ano passado, quando no mesmo período os negócios passaram de 244 toneladas. O crescimento previsto no Ceagesp, como se vê, é pequeno.

No ano passado, a comercialização nas feiras do Entreposto Terminal de São Paulo do Ceagesp às vésperas do feriado de Finados gerou negócios acima de R$ 4,13 milhões nas feiras do Ceagesp, com destaque para os últimos dois dias (30 e 31/10), que movimentaram mais de R$ 1,48 milhão, ou 36% do total. Mas este ano, estima-se que as vendas dos floristas ultrapassem pelo menos a casa dos R$ 4,5 milhões.

Os dias que antecedem o feriado de Finados respondem pela parte menor do comércio de flores, mas dividem incremento de vendas também com o mês de maio, por conta do Dia das Mães e do tradicional aumento do número de casamentos. Fora isso, a demanda por flores também cresce no Dia dos Namorados e no Natal. O dia de Finados, porém, não é mais o mesmo para floricultores e floristas.

Finados já foi melhor para floricultores -- O feriado de Finados já foi considerado a segunda melhor data para comercialização de flores e plantas no Brasil. Hoje a data ocupa a 6ª posição em volume de produtos negociados ao longo do ano, e representa perto de 3% do faturamento anual do setor. Entre os fatores que reduziram a demanda por flores no feriado de Finados está a visível mudança de hábito do brasileiro, especialmente do consumidor mais jovem, de não levar mais flores aos cemitérios, somada a um aumento das famílias optando cremação, em detrimento do sepultamento.

Por isso, no Ceaflor, o maior mercado de flores e plantas do Brasil com atuação de 450 empresas, próximo de Holambra no interior de São Paulo, a maioria dos produtores de flores típicas da data (como crisântemos, kalandivas e kalanchoês) mantém a oferta no mesmo volume do ano passado. De novo no mercado de flores este ano é que outras flores vêm entrando no portifólio, caso das violetas envasadas, o que tem estimulado floricultores e expandir a oferta. Talvez venha daí a expectativa do Instituto Brasileiro de Floricultura, o Ibraflor, de um volume de vendas entre 6% e 7% maior este ano que o do ano passado.

Flores mais vendidas em São Paulo -- Em São Paulo, o Ceagesp contatou em 2023 que entre as flores mais vendidas as vésperas de Finados está o Crisântemo, que no ano passado respondeu por mais de 13% do total comercializado, enquanto as Suculentas por cerca de 12% e as Orquídeas quase 9%.

Na Ceagesp, além do entreposto em São Paulo, na Zona Oeste, a comercialização de flores e plantas tanto no atacado como no varejo acontece também nas unidades de Araçatuba, Bauru, Guaratinguetá, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba, cidades do Interior do estado. Para informações sobre os horários de funcionamento de cada uma das unidades do Ceagesp no interior do estado, acesse ceagesp.gov.br/atendimento

