Consumidor de mamão Havaí vê disparada nos preços Colheita menor eleva em até 95% os preços do Havaí no atacado. A alternativa é mamão Formosa, em alta mais leve Trilha do Agro|Valter Puga Jr 20/08/2024 - 12h52 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h52 )



Pela terceira semana seguida, os preços do mamão Havaí subiram nas principais regiões produtoras do país. Na semana passada o Havaí tipo 12 a 18 foi cotado à média de R$ 5,25 por quilo ao produtor do Norte do Espírito Santo, um aumento de 95% em relação ao período anterior. E no Sul da Bahia, a elevação foi de 82% no mesmo período, com o quilo negociado a R$ 5,17.

Essa alta nos preços do mamão Havaí ocorre, segundo pesquisadores do Hortifruti do Cepea/USP, com uma colheita menor, acentuada pela queda das temperaturas no começo da semana, notadamente a noite, o que prejudicou a maturação dos frutos. Fora isso, “ventos consideráveis em algumas localidades causaram a desfolha de plantas e deixaram as frutas mais expostas, o que afetou a qualidade”, apuraram técnicos do Cepea.

Para se ter uma idéia da alta acentuada nos preços, a caixa de 8 quilos do mamão Havaí tipo 12, no atacado de São Paulo, saltou de R$ 22,00 para R$ 57,50 nos últimos 20 dias. No Espírito Santo, o preço ao produtor no mesmo período subiu de R$ 0,52 para R$ 5,25 o quilo. E não foi diferente, embora de menor intensidade, os preços em alta para o mamão Havaí no Sul da Bahia e no Rio Grande do Norte.

ALTERNATIVA AGORA É O MAMÃO FORMOSA – Comerciantes e consumidores que adquiriam mamões a preços bem mais baixos até meados de julho, quando o Ceagesp informava que os preços do mamão Havaí recuavam em média até 20,81% em São Paulo, vivem hoje uma mudança rápida no mercado. O clima alterou rapidamente os volumes ofertados de frutas e verduras, por isso essa oscilação brusca nas cotações.

‌



Com certeza, a procura aumentará pelo mamão Formosa, cujos preços se mantém em alta leve. Em São Paulo, o tipo Formosa no atacado (caixa de 13 quilos) saltou de R$ 42,00 para R$ 58,00 em 20 dias. Subiram os preços pagos ao produtor no Espírito Santo, no Norte de Minas Gerais e no Sul e no Oeste da Bahia. Mas ainda em queda no Rio Grande do Norte, onde o produtor recebia R$ 1,89 por quilo, menos até do que obtinha pelo Formosa três semanas atrás.

Vale lembrar que nos últimos 12 meses (até julho), no Terminal de São Paulo do Ceagesp, os preços médios do mamão Formosa estavam até 47% mais baixos e as cotações do mamão Havaí estavam 63% menores. A situação mudou de tal modo que, na semana passada, os mamões estavam na lista de produtos com tendência desfavorável de compra elaborada pelo Ceagesp.