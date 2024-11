Feicorte em Presidente Prudente resgata estímulo à criação de diferentes raças de gado Interrompida por 10 anos, São Paulo retoma aquela que já foi maior feira de animais indoor da América Latina. Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 23/10/2024 - 16h01 (Atualizado em 23/10/2024 - 17h45 ) twitter

Feicorte 2024 será no Recinto Jacob Tosello em Presidente Prudente (SP) Foto: divulgação Feicorte

A pecuária brasileira espera este ano encurtar a distância entre os criadores de gado e o público consumidor de carne bovina. Para isso, retoma em novembro a Feicorte, a Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, cuja última edição em São Paulo -- lá se vão mais de 10 anos -- ocorreu em 2013. A nova Feicorte, que trará bovinos de 10 raças diferentes, acontecerá em Presidente Prudente (SP), no recinto dessa tradicional região pecuária do Estado, com acesso livre ao público durante quatro dias, de 19 a 23 de novembro.

Durante 19 anos, a Feicorte em São Paulo ocorreu no antigo Centro de Exposição Imigrantes, hoje São Paulo Expo. Foi interrompida com a mudança na administração do espaço, desinteressada por exposições de animais. Não surpreendeu, pois o crescimento da Capital e as novas leis urbanas já dificultavam o transporte e encareciam a realização de exposições de animais. “Nos últimos anos levávamos 3 mil animais para o Centro Imigrantes. Imagine a dificuldade que tínhamos para circular e acomodar milhares de caminhões que deveriam transitar somente a noite”, lembra Carla Truccilio, à frente da Feicorte nos últimos 7 anos da feira em São Paulo. Apesar de dispor de infra estrutura para receber milhões de visitantes e veículos, a Capital não comportava mais uma grande exposição de animais.

Estimulo a várias raças -- Mais que reaver uma feira para criadores de gado interrompida por 10 anos, a Feicorte resgata o estímulo a difusão e o conhecimento das diferentes raças bovinas em um país onde a pecuária esteve, e ainda está, dominada pelo gado Zebuíno, fruto de boa adaptação das raças ao país, do trabalho dos criadores nacionais e da reconhecida Associação Brasileira de Criadores de Zebu, a ABCZ, que faz a Expo Zebu em Uberaba (MG).

A feira volta para impulsionar o melhoramento genético de diferentes raças bovinas de corte. “Visamos fomentar relacionamentos que geram experiências e oportunidades de negócios, desde agregar investimentos com pacotes tecnológicos até aquisição de material genético nas categorias de matrizes, reprodutores, embriões e sêmen”, pontua Alex Arikawa Miyasaki, curador responsável pela captação dos expositores, dos animais e dos leilões. Negócios na pecuária, que fizeram falta para o setor.

O pecuarista Fernando Barro, diretor da Agro Mata Velha, empresa com mais de 50 anos de atividade em Uberaba (MG), admite: “o mercado sentiu muito quando (a Feicorte) foi interrompida”. Por isso, a retomada da feira teve a adesão criadores renomados no país, como Fernando Buchalla, da Fazenda Pagador de Presidente Prudente; de Shiro Nishimura, da Fazenda Araponga, de Jaciara (MT); e Mencius Mendes, da Nelore Aymoré, de Panorama (SP). Além de Carlos Viacava, do Nelore CV, que levará 200 animais para a Feicorte.

Presidente Prudente é a escolhida – Estima-se que a região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, com forte participação da pecuária na economia, concentre hoje mais de 1,7 milhão de cabeças de gado. Como a cidade possui um centro de exposições, não foi difícil para o atual secretário de Agricultura do Estado, Guilherme Piai (que é da região), convencer o Governo Estadual a realizar a feira na cidade.

Fora a exposição e leilões de gado de 10 raças bovinas (Nelore, Wagyu, Guzerá, Caracu, Brahman, Senepol, Brangus, Santa Gertrudis, Angus e Bonsmara), o pecuarista terá o projeto “A conta do boi”, com debates abordando desde a cria até a comercialização de gado. “Assuntos de interesse específico da atividade pecuária”, ressalta Truccilio, CEO da Verum, empresa que detém a marca Feicorte e tem suporte de 80 empresas do setor.

Até leilão de cavalos na feira -- Para atrair um público mais amplo, a feira terá no ultimo dia do evento (23/11), a partir das 14h, a oferta remate 35 lotes de cavalos, animais tanto para trabalho no campo quanto para esportes equestres, das raças Quarto de Milha e Paint Horse. “O Brasil hoje possui um dos melhores bancos genéticos de cavalos Quarto de Milha no mundo, resultado da importação de linhagens de destaque dos Estados Unidos”, lembra Celso Cuba, empresário que visa compradores de animais para competição em provas ou reprodutores.

“O cavalo faz parte do agro. Muitos produtores rurais têm o cavalo não só como ferramenta de trabalho e fonte de renda, mas como lazer, envolvendo suas famílias em esportes equestres. Com esse leilão, a feira abre espaço para fortalecer ainda mais essa integração”, argumenta Cuba. A nova Feicorte é ambiciosa.

