Governo sacrifica 7 mil animais no RS e suspende exportação de frango Carne que não será embarcada espera renegociação e pode baratear preço ao consumidor brasileiro Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 19/07/2024 - 17h02 (Atualizado em 19/07/2024 - 17h26 ) ‌



Sem outra alternativa se não cumprir acordos sanitários internacionais, o Ministério da Agricultura determinou a suspensão das exportações brasileiras de carne de frango e ovos para 32 mercados compradores. A decisão foi tomada após a confirmação de um caso da doença de Newcastle em um aviário comercial com 14 mil aves em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. Trata-se de exigências de protocolos sanitários internacionais, assinados pelo Brasil com países importadores de produtos avícolas.

“É um achado ocasional de Doença de Newcastle”, disse Ricardo Santin, presidente da ABPA, a associação que representa os frigoríficos e processadores de carne de frango e derivados. A presença de DNC foi detectada em um dos 12 testes feitos pelas autoridades sanitárias estaduais e federais nessa unidade do Rio Grande do Sul. Mas diante de mortes de animais na unidade produtora (por motivos ainda não identificados) e do resultado positivo do teste, o Governo Federal decidiu impedir as exportações, atendendo protocolos específicos de cada país ou bloco econômico.

Para alguns mercados, o embargo atinge a totalidade das vendas externas brasileiras de produtos avícolas – caso da Argentina e União Europeia --, enquanto outros terão exportações suspensas apenas para produtos do Rio Grande do Sul -- como é o caso da China, maior comprador de produtos avícolas brasileiros.

IMPACTO PARA 60 MIL TONELADAS -- A princípio, essa suspensão – que espera-se temporária –impacta as exportações de aproximadamente 60 mil toneladas de carne de frango e derivados, mais ou menos 15% das 430 mil toneladas que todo mês o Brasil embarca ao exterior, disse em entrevista Ricardo Santin. Ou seja, o embargo atinge no máximo 7% das 1,2 milhão de toneladas que o Brasil em média produz por mês. “Mas esses produtos serão redirecionados a outros mercados e renegociados... E não significa que ficarão no mercado interno”, disse ele, reduzindo as expectativas de uma oferta abundante no mercado interno, com consequente queda nos preços

SACRIFÍCIO DE 7 MIL AVES – A doença de Newcastle preocupa autoridades sanitárias em todo o globo. Patologia altamente contagiosa que infecta aves, domésticas e selvagens, preocupa produtores pelo grande potencial epidêmico e por causar grandes prejuízos econômicos. Endêmica em vários países, a DNC pode acometer frangos, perus e patos, com período de de incubação de dois a sete dias, com manifestação da doença em até sete dias. As aves apresentam sintomas respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema na cabeça.

Assim que foi confirmado o foco da doença de Newcastle na granja industrial de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura e as autoridades sanitárias do RS interditaram o estabelecimento, proibiram a saída DE animais e iniciaram o monitoramento das aves. Mais do que isso, determinaram o sacrifício sanitário de 7 mil aves para evitar problemas no controle da doença e, respeitando normas internacionais, passaram a fiscalizar cuidadosamente as propriedades num raio de 10 quilômetros da propriedade.

Os últimos casos da doença de Doença de Newcastle no Brasil foram registrados em 2006 em aves de subsistência nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.