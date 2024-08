Laranja Pera in natura tem novo recorde de preço Produção brasileira é a menor dos últimos 34 anos e a caixa de laranja bate R$ 100,00. Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 23/08/2024 - 09h18 (Atualizado em 23/08/2024 - 09h18 ) ‌



A laranja ficou bem mais cara este ano. A caixa de laranja Pera, com 40,8 quilos, ultrapassou esta semana a faixa de R$ 100,00. Ou seja, os preços atingem patamares historicamente os mais altos, tanto para o consumidor de fruta in natura como para o comprador da indústria de suco. E pelo menos nos próximos meses esse cenário não muda, tanto no Brasil como no Exterior.

Fato é que a oferta de citros no Brasil está bem menor este ano. A estimativa do Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, é que a safra de laranja 2024/25 no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro, termine com 232,38 milhões de caixas de 40,8 quilos, ou uma produção quase 24,50% menor que a do ano passado, de 307,22 milhões de caixas.

Essa queda acentuada na produção – a menor safra brasileira desde 1989 -- que se deve a clima desfavorável e avanço do “greening” ( doença que atinge os pomares e não tem cura), entre outros fatores, leva a uma procura maior das indústrias de suco pela laranja in natura, impulsionando os preços da chamada laranja de mesa, que é consumida nos lares, restaurantes e lanchonetes.

Grosso modo, a produção de laranja de mesa, em torno de 60 milhões de caixas por ano, está bem menor este ano (redução de até 20 milhões de caixas). Como há disponibilidade menor de laranja destinada ao processamento de suco, o que já elevou o preço acima de R$ 82,00 a caixa, as indústrias avançam sobre a laranja de mesa, que agora ficou bem mais cara para o consumidor comum.

RECORDE DE PREÇOS -- Esta semana, a caixa de 40,8 quilos da laranja Pera comercializada no mercado de mesa registra preços em média superiores a R$ 99,70, na árvore, uma alta de quase 1,20% frente aos preços médios da semana anterior, e em agosto aumentou mais de 5,90%, como aponta o Cepea/USP, que apura dados de mercado de citros desde 1994.

As indústrias, por outro lado, também sentiram a alta dos preços. Os processadores começaram agosto pagando em média R$ 82,72 por caixa ao produtor rural. E só nos últimos dias, segundo o Cepea/USP, os processadores de suco conseguiram uma redução nos preços, que cederam para em média R$ 81,21 a caixa, uma queda de 2,30%.

Os preços do suco de laranja nos EUA disparam na Bolsa de Nova York. Nesta semana, sob impacto de oferta restrita, os contratos futuros de suco de laranja com vencimento em novembro nos EUA subiram para US$ 4,80 por libra peso, ou 4,30% num dia. Parece muito? Não. Nesta sexta-feira (23/08), contrato de suco de laranja para setembro avançava 6,50% nos primeiros negócios na bolsa de Nova York, a US$ 5,03 por libra peso. Preços recordes nos últimos 5 anos.