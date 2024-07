Preço da batata sobe quase 8% na última semana em São Paulo

‌



Batata tem aumento de preço na última semana Reprodução/RECORD

Os preços da batata tipo ágata especial seguem em alta. No atacado de São Paulo, na última semana, o preço pago ao produtor saltou em média para R$ 167,58 a saca de 25 quilos, ou seja, aumento de quase 8% em relação à semana anterior. É o que apontou o Cepea, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da USP.

O aumento não ficou restrito a São Paulo. Os pesquisadores apontam que no Rio de Janeiro a saca da batata subiu para mais de R$ 163,00 a saca em média, alta de mais de 4,8%, e em Belo Horizonte avançou também, superando R$ 160,00 a saca em média, 4,2% acima da semana anterior.

No Sudoeste Paulista, que responde por boa parte do abastecimento do mercado nesse período, as chuvas dificultaram a colheita, restringindo a oferta de batata, como explicaram os pesquisadores do Cepea/USP. Além disso, no Sul de Minas Gerais a safra das secas está na fase final e a de inverno começa ainda em ritmo lento.

Mas esse movimento altista para os preços da batata tende a diminuir nas próximas semanas, com o avanço da safra de inverno aumentando a oferta de produto.