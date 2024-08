Produção paulista de grãos diminui mais de 22% na safra 2023/24 Em São Paulo, a colheita de grãos será 2,5 milhões de toneladas menor nesta safra Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 29/08/2024 - 11h31 (Atualizado em 29/08/2024 - 11h38 ) ‌



A queda na produção de grãos em São Paulo este ano supera a baixa esperada da safra brasileira Elza Fiúza/Agência Brasil

O clima desfavorável prejudicou a produção agrícola do estado de São Paulo nesta safra. Se antes a expectativa era colher quase 9 milhões de toneladas de grãos, as novas estimativas apontam 8,92 milhões de toneladas, ou seja, produção 2,54 milhões de toneladas a menos que a da safra anterior. A queda de 22,2% na produção de grãos em São Paulo este ano supera, e muito, a baixa esperada da safra brasileira, estimada em 6,6%.

Embora a área plantada com grãos em São Paulo tenha se mantido em 2,63 milhões de hectares, os problemas climáticos afetaram severamente o rendimento das lavouras. Enquanto na safra anterior a produtividade paulista média atingiu 4.381 quilos por hectare, na atual caiu para 3.396 quilos — uma perda de 22,5%. Bem superior à do Brasil, cuja perda média de produtividade da safra de grãos foi estimada em 8,0%, como mostra o 11º Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.

Quase todas as lavouras de grãos em São Paulo sofreram quebra de produção na safra 2023/24, ressaltam técnicos do Departamento de Economia da Federação de Agricultura do Estado, a Faesp. Diminui a produção de milho, a de soja, a de feijão... Até a colheita de amendoim, que São Paulo lidera no país, será quase 25% menor este ano.

Produção de milho cai 23%

A produção paulista da segunda safra de milho, prevista anteriormente em 2,12 milhões de toneladas, deve recuar mais um pouco para 2,06 milhões, o que indica uma queda de 22,9%, ou cerca de 611 mil toneladas menos que na safra anterior. E, mantendo-se a estimativa de produção do milho verão em 1,57 milhão de toneladas, as duas safras paulistas de milho resultam em produção total de 3,63 milhões de toneladas, ou colheita 23,1% menor que a anterior. São Paulo produzirá nesta safra 1,09 milhão de toneladas a menos que o obtido no ciclo passado.

Ocupando uma área de 1,3 milhão de hectares, as lavouras paulistas de soja sofreram com falta de chuvas e altas temperaturas, causando uma perda média de 987 quilos por hectare. Assim, as estimativas apontam uma produção de 3,65 milhões de toneladas de soja, redução expressiva de 25,6% nesta safra.

Problemas climáticos também prejudicaram a produção de feijão. A primeira safra foi quase 27% superior à de 2022/23, mas “isso se deu em função da expansão da área plantada, pois o rendimento médio das lavouras foi menor”, ressalta o relatório da Faesp, com base em dados da Conab. Clima desfavorável prejudicou ainda a segunda e terceira safras de feijão, resultando em grande perda de produtividade. Assim, a produção paulista obtida nas três safras de feijão será 5,2% menor que a do ciclo anterior.